Erdoğan’dan Avrupa’ya: Daha çok yanacaksınız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın mülteci politikasını eleştirerek “Avrupa ülkeleri huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye’nin 4 milyon sığınmacıyı misafir etmesine borçludur” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘Türkiye İnovasyon Haftası’ programına katıldı.

Reklam

Avrupa’nın Türkiye’ye 6 milyar Avro ödeme taahhüt ettiğini ancak bunu gerçekleştirmediğini savunan Erdoğan, “Bunlar dürüst değil, bunların hayatı yalan” diye konuştu.

‘Kafalarında Türk baharı özlemi var’

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Suriye’yi güvenli bir hale getirme çabası içinde olduğunu ancak Avrupa’nın buna destek vermediğini öne sürdü.

Erdoğan şunları söyledi: “Hâlâ kafalarında bir Türk baharı özlemi var. Halbuki onların girdiği her yer karakışa dönmüştür. İşte Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyor. Daha çok yanacaksınız. Suriye’yi önce bataklık hale getirip sonra bundan şikayet edenler şimdi de ülkemizin sınırlarını bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışıyorlar. Şimdi 100 yılın projesi diye bir şey çıkardılar. Bu proje tamamen Orta Doğu’yu karıştırma projesidir. Böl, parçala, yut mantığının yeni bir jargonla uygulamasıdır. Türkiye olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Suriye’de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz.”