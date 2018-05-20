Erdoğan’dan Avrupa’daki Türklere siyaset çağrısı: Parlamentoları hainlere bırakmayın

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Avrupa’da yaşayan Türkler ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin yabancı siyasetçilere seçim çalışması yapma izni vermemesini eleştirerek, “Kimi Avrupa ülkeleri; şahsımıza, ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyinde tavırlar sergiliyorlarsa bunun sebebi, oradaki Türklerin dağınıklığıdır. Gerçek gücümüzü ortaya koymayalım, diye ‘Türk’, ‘Kürt’, ‘Türk’, ‘Alevi’, ‘Sünni’ diyerek bizi kasten bölüyorlar. Sadece bölmekle kalmıyor, birbirimize düşürüyorlar” dedi.

Erdoğan’ın erken seçimler öncesinde Avrupa’da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından Almanya ve Hollanda, 24 Haziran’daki seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkelerinde propaganda yapmalarını istemediklerini belirtmişti. Bunun üzerine Erdoğan’ın Avrupa’daki konuşmasını Bosna Hersek’te yapacağını duyurmuştu.

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Erdoğan bugünkü konuşmasında bu durumla ilgili “Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı, şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde Bosna Hersek, bizlere burada bir araya gelme imkanı sağladı” dedi.

Konuşmasında Avrupa’daki Türklere yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını alma ve siyasette aktif olma çağrısı yapan Erdoğan, “Sizlerden benim ricam yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız” diye konuştu.

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Dövizle askerlik bin avro

Avrupalı Türkler için bazı ‘müjdeleri’ olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Yurt dışındaki çocuklarımızın ana dilimiz Türkçeyi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okulları ile çocuklarımızın ana dilleri Türkçe’yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diasporadaki üniversitelerde gençlerimize ayrılan kontenjanları iki katına çıkarıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerini basitleştirmeye yönelik atacağımız adımlardır. Dövizle askerliği 6 bin avrodan bin avroya düşürmekle kalmadık. 38 yaşını aşmış ama dövizle askerliğe başvuramamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz. Konsolosluk bölgelerinde, Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclis’i oluşturacağız. Yeni dönemde TBMM bünyesinde Yurtdışı Tükler Komisyonu adı ile bir daimi komisyon kurulmasını tavsiye edeceğiz. Yurt dışındaki Türkçe Yerel Medyayı güçlendirmek için Basın İlan Kurumu’nun yurt dışındaki Türk medyasına da ilan ve reklam verebilmesinin önünü açacağız.”