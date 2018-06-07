Erdoğan’dan ‘atanamayan öğretmenler’e: Kendinizi sadece öğretmenliğe kitlemeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde okuyan bir öğrencinin atanma talebine yanıt verdi: “Kendinizi sadece öğretmenliğe kitlemeyin.”

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın Twitter’dan, “Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye’de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var” mesajının ardından gençlerle ‘Ak Saray’da düzenlenen sahurda buluştu.

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AA’nın aktardığına göre, Erdoğan, bir öğrencinin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: “Ben sana Erdoğan cevabı mı vereyim, İnce cevabı mı vereyim veya diğerleri gibi mi cevap vereyim? Eğer b derseniz, ben size en doğrusunu konuşurum. Burs karşılıksız. Biliyorsunuz kredi, belli devlet imkanlarının gençlerimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni bir süreç açabilmek için temin edilmiş bir yöntemdir. Üniversiteni bitirdin, iş bulana kadar ödeme var mı, yok. İş bulduktan sonra faizsiz, çok düşük taksitlerle o krediyi ödemeye başlar ama o, onun için aynı zamanda iş bulma garantisidir. Bu devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Diğer adaylar sileriz diyor. Biz ‘Dürüst olalım’ diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim.”

‘Kendinizi sadece öğretmenliğe kilitlemeyin’

Cumhurbaşkanına, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde okuyan bir öğrenci ‘atanma talebi’ni iletti.

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Erdoğan şöyle yanıt verdi: “Ben, Bay Kemal değilim. Bay Kemal ne diyor? ‘Atama bekleyen bütün öğretmen adaylarını atayacağım’ diyor. İnanın iki kere iki dört, yalan söylüyor. Biz gelmeden önce, bunca yıldır iktidarda oldukları zaman, CHP’yi söylüyorum, acaba niye bizim okullarımızda sınıflarımız boştu, öğretmenlerimiz yoktu? Bizim nice derslerimiz boş geçerdi.”

Bu sene 30 bin öğretmen atayacaklarını aktaran cumhurbaşkanı, “40 bin, 50 bin olur ama ‘Herkes atanacak’ denirse, bu yalan olur” diye konuştu.

Öğrencilere, “Kendinizi sadece öğretmenliğe kitlemeyin” diyerek seslenen Erdoğan, bu meslek dışında da neler yapılabileceği üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

İki bakanlık birleşiyor

Cumhurbaşkanı, bir öğrencinin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na personel alımı olup olmayacağına yönelik sorusuna, yeni yapılanmayla kadro tahsislerine ihtiyaç duyulacağı cevabını verdi.

Erdoğan, “Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla birleştiriyoruz. Bu ikisi birleşeceği için -bunu daha sonra açıklayacaktım ama size kıyağım oldu- dolayısıyla burada yeni bir kadrolaşma olacak” dedi.