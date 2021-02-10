Erdoğan’dan anayasa mesajı: Tüm partilerin sürece katılmasını tercih ederiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına tüm siyasi partilerin katılmasını isterken, akademisyen ve STK’lara da çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı, KKTC’de ‘iki devletli çözüm’ haricinde çözümün olamayacağını belirtti. Erdoğan, ‘hazinenin Covid-19 nedeniyle zor durumda kalan esnaf ve milletin emrinde’ olduğunu dile getirdi.

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Fotoğraf: AA

Meclis’teki AKP grup toplantısında konuşan cumhurbaşkanının açıklamalarından satır başları şöyle:

* (Yeni anayasa) TBMM’yi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. ‘Cumhur ittifakı’ndaki ortağımız MHP’nin de bu teklife olumlu bakmasıyla, inşallah Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına kavuşmuştur.

* Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni anayasamızın, cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum. Türkiye 1960 ve 1980 darbesinin gölgesinde hazırlanan anayasaların yol açtığı sorunların ülkemize ağır maliyetleri olmuştur.

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‘Tüm kesimler kendilerini bulabilmeli’

* Anayasalar toplumun mümkünse tamamının desteğini almak mecburiyetindedir. Tüm kesimlerin kendilerini içinde bulabileceği bir formülle hazırlanmasıyla mümkün olur. Tercihimiz tüm siyasi partilerin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi gayret göstereceğiz.

‘İstişare yapacağız’

* Kimi siyasi partiler kendini sürecin dışında tutsa bile biz toplumun tüm kesimleriyle oturup konuşarak yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını temin edeceğiz. Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak bir anayasa metni çıkartmalıyız. Bu öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti’nin 150’inci, 200’üncü yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin.

‘Ufku geniş metin…’

* Buradan akademisyenlerimize, üniversitelerimize, medya kuruluşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Vizyoner bir bakışla bunları milletimizle paylaşalım. Milletimizin önüne en kapsayıcı, ufku geniş metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını yeni sivil bir anayasayla karşılayalım. Biz, ‘cumhur ittifakı’ olarak çalışmalara en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız. Nihai karar elbette milletimizin olacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

* Yakında açıklayacağımız insan hakları eylem planında yeni anayasayla ilgili özet bir çerçeve ortaya koyacağız. Çağrıda bulunuyorum; gelin yeni anayasa tekliflerimizi yıl içinde hazırlamaya başlayalım ve tartışalım. Kimseyi dışarda bırakmadan bunları milletimizle paylaşalım.

‘Hazinemiz esnafımızın emrinde’

* Dünya salgın tehdidi ve tedbirlerinin yol açtığı ağır sorunlarla yüzleşiyor. Biz, sistemimizin gücü ve tedbirler sayesinde bu süreci nispeten daha az hasarla atlatıyoruz. Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken biz sonrası dönemin hazırlıklarına başladık. Esnaf başta olmak üzere her vatandaşımızın sıkıntısını biliyoruz. Çözüm için sürekli yeni destek programları geliştiriyoruz. Vatandaşlarımıza verilen destekler 51 milyar lirayı geçti. Bizim şu anda hazinemiz hamdolsun tamamen esnafımızın, milletimizin emrindedir. Bay Kemal bunları takip edemiyorsa ben ne yapayım. Biz kasamızdan çıkanı biliyoruz.

KKTC mesajı

* (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e) Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın.

* Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında çözüm kalmamıştır. Federasyon mederasyon, geçin o işleri. Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır Ada’da süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir.