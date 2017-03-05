Erdoğan’dan Almanya’ya: İstersem gelirim, sokmazsanız dünyayı ayağa kaldırırım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanların toplantısını arka arkaya iptal eden Almanya’ya çattı: “Ben istersem gelirim. Ve kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım.”

Tokatlılar Gecesi’nde konuşan Erdoğan, sözlerine “Alman yönetimine sesleniyorum, demokrasiye inanan dünyaya sesleniyorum” diyerek başladı.

‘Ben istersem gelirim’

Tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için bir kez daha “Gazeteci değil, terörist” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ben Nazizmin Almanya’da bittiğini zannediyordum, meğerse halen devam ediyormuş. Açık ortada. Eğer demokrasiye inanıyorsan benim bakanım, hem bakanınla görüşecek, hem salon toplantısı yapacak. Neden rahatsız oluyorsun? Baktık ki Hollanda da aynı şekilde açıklama yapmış, vah zavallı vah. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Zannediyorlar ki Erdoğan, Almanya’ya gelecekti. Ben istersem gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım.”

Almanya ve Hollanda’dan peş peşe iptaller

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ilk olarak Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemiş, ardından yine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde 5 Mart Pazar günü düzenleyeceği toplantı, Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Zeybekci’nin konuşması için bugüne Köln kent merkezindeki Senats Saal isimli salon ayarlanmıştı.

Hollanda hükümeti de Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen referandum mitingine izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Son olarak Avusturya da, referandum mitinglerinin Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.