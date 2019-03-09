Erdoğan’dan Akşener’e: Onun hesabı ağır olacak, kaçacak deliği de yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak” dedi.

Akşener, geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak düzenlediği Denizli’deki mitingde “Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan ‘teröristler’, iyi misiniz?” diyerek Erdoğan’a gönderme yapmıştı.

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Erdoğan bunun üzerine Akşener hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla suç duyurusuyla bulunmuştu. Erdoğan, yalancılıkla suçladığı Akşener için “Utan utan… Sen ne terbiyeden muafsın ya” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan bugünkü Elazığ mitinginde de Akşener’in sözleri hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’i kastederek, “Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Oradan da hesaplaşacağız. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Denizli’de ortak miting düzenliyorlar. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. ‘Cumhurbaşkanı’nın teröristler dediği Denizlililer’ diyor. Anlaşılan bu mızıkacılar 21 gün boyunca gittikleri her şehri, vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya devam edecekler. İnşallah Elazığ’a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Denizli’deki Aydın’daki rezaleti inşallah tekrarlamaz. Yiğitler otağı Elazığ’da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoşlar da hassastır. Şakalaşacak, gülecek eğlenecek diye terörist yaftasına benim Gakkoşlarım tahammül etmez. Şakadan da olsa terörist denmez.”