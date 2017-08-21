Erdoğan’dan ‘Aksakallı krizi’ne yanıt: Süresi dolmuştu, askerlikte kırgınlık olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Özel Kuvvetler komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın istifa edeceği iddiası için, “Askerlikte kırgınlık olmaz” dedi.

Aksakallı, darbe girişimi gecesi Ömer Halisdemir’e, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) komutayı ele almak isteyen tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürme emrini vermesi ve ‘Fırat Kalkanı’nı yönetmesiyle bilinen bir isim.

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Korgeneral Aksakallı’nın son atamalarla ‘pasif görev’ olarak değerlendirilen Gelibolu’daki 2. Kolordu’nun komutanlığına getirilmesinin ardından istifa dilekçesini hazırladığı ve bu hafta içinde emekliliğini isteyeceği ileri sürülmüştü.

Aksakallı ile birlikte piyade ve komando tugay komutanları dahil 10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı ve Aksakallı’nın TSK’da kalması için iknaya çalışıldığı ve şimdilik görevde kalmayı tercih ettiği de diğer iddialar.

‘Görevine devam edecek’

Ürdün ziyareti öncesi konuşan Erdoğan’a Aksakallı’yla ilgili iddialar soruldu.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Özel Kuvvetler’deki görev süresi de doldu. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu’ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte görevine devam edecek.”