Erdoğan AKP teşkilatını uyardı: Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin gönlünü alarak bunu sağlayacağız” dedi.

AKP’nin bugün başlayan Kızılcahamam kampının açılışında konuşan Erdoğan, 24 Haziran ve 31 Mart seçim sonuçlarını da göz önünde bulundurarak parti için en doğru adımları atmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız hizmetler birileri ısrarla sıradan hale getirmeye çalışsa da bu hizmetleri anlatmalıyız. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bunları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine mutlaka ulaştıracağız.”

Reklam

‘Haberim olmayan şeyleri bana havale ediyorlar’

Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapısının önümüzdeki dönemde AKP’nin sürükleyici gücü olacağını belirten Erdoğan, kendisinin haberi olmadan yapılan işlerin ona mal edilmesinden yakınarak bu tutumu fırsatçılık olarak değerlendirdi. Erdoğan şunları söyledi: “AK Parti’nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak için kullanan zihniyetin bu çatı altında yeri yok. En alt kademeden en üst kademeye herkes üstlendiği sorumluluğu yerine getirmek zorunda… Hiç kimsenin sorumluluğu üstünden atarak şahsımıza havale etme hakkı da yok . ‘Beyefendi böyle, böyle talimat verdi’ diyorlar halbuki haberimiz yok bunların hepsi fırsatçılıktır.“

AKP’nin milletin kurduğu parti olduğunu bir kez daha ispat edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Sizlerden attığınız her adımda bu hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.