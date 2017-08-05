Erdoğan’dan AKP teşkilatına sosyal medya uyarısı: Polemiğe girmeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teşkilatını sosyal medyada polemiğe girmemeleri konusunda uyardı.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre AKP; il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde teşkilata yönelik bir klavuz hazırladı.

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Erdoğan’ın klavuzda yer alan mesajında, kongrelerin, halka hizmetin anlatılmasına vesile olacağı ifade edilerek, teşkilatın AKP’nin kurumsal kimliğine uyması, kimlikle belirlenmiş ögelerin dışına çıkmamaları gerektiği kaydedildi.

‘Farklı anlamlara yol açabilecek’ mesajların dile getirilmemesi açısından, açıklamaların yetkili kişiler tarafından yapılması istenen mesajda, “Parti adına medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir sanatçının parçası, AK Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinlenmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi AK Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecektir” dendi.

Sosyal medya uyarısı

Mesajda, sosyal medyaya da özel bir yer ayrıldı: “İl, ilçe, belde kongreleri sırasında AK Parti teşkilatı kanaat önderleriyle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Kanaat önderleriyle iletişim halinde olmak, hem o bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacak hem de kanaat önderlerinin insanlardaki olumlu algısı AK Parti’nin icraatlarına olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Sosyal medya manipülasyona açık olduğundan teşkilatlar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken polemiğe girmemeli, sorulan soruları cevapsız bırakmamalıdır. Kadınların kullandığı promosyonlar erkeklere, erkeklerin kullandıkları kadınlara, çocukların kullanacağı promosyonlar gençlere dağıtılmamalıdır. Kongre esnasında tüm teþkilatın birlik ve beraberlik mesajı vermesi toplumun algısı için çok önemlidir. Bu yüzden yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıkmalı, tüm teşkilat samimi görüntü vermelidir.”