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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Akdeniz’de ‘yapıcı olma’ talimatı: Çalışmalar beklemeye alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz’de petrol arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapıcı olunması talimatı verdiğini ve bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi.

Yavuz sondaj gemisi (Fotoğraf: Reuters)

Son yıllarda Akdeniz’in doğusunda yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi üzerine bölgedeki ülkelerin deniz egemenlik alanlarının sınırları önem kazandı. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin İtalyan ve Fransız şirketlerine arama hakkı verdiği Kıbrıs’ın güneyinde petrol ve doğalgaz sondaj çalışması yürütüyor.

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Kalın, CNNTürk televizyonundaki açıklamasında “Almanya’nın temel yaklaşımı Akdeniz’de karşılıklı gerilimi azaltacak adımlar atalım yönünde; bizim de buna yaklaşımımız son derece olumlu” dedi.

Yunanistan ile diyalog zemininin devam ettiğini ve Türkiye’nin Yunanistan ile her konuyu ‘ön koşulsuz’ konuşmaya hazır olduğunu belirten Kalın, buna paralel Kıbrıs müzakerelerinin de eş zamanlı yürümesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’in ‘bir barış denizine dönmesi için’ Türkiye’nin her çabayı göstermeye hazır olduğunu belirten Kalın “Oruç Reis’in arama tarama yapması planlanan yer aslında Meis adasına 180 km uzakta” dedi.

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Söylenenlerin aksine adaya çok yakın bir yerde arama olmayacağını belirten Kalın “Buna rağmen cumhurbaşkanımız yapıcı olalım ve bir müddet bekletelim” diye konuştu.

Almanya’nın temel yaklaşımının Akdeniz’de karşılıklı gerilimi azaltacak adımlar atalım yönünde olduğunu belirten Kalın, “Bizim de buna yaklaşımımız son derece olumlu” dedi.

Kalın’ın açıklamalarında öne çıkan diğer konular ise şöyle:

*(Ayasofya’nın ibadete açılması ardından başlayan) rejim tartışması suni bir gündemdir, Türkiye’nin böyle bir gündemi yok.

*Diyanet İşleri başkanının Atatürk’e dil uzatılması gibi bir durum söz konusu değil; bunu kendisi de net şekilde ifade etti.

*Atatürk’e dil uzatılmasına müsade etmeyiz, Diyanet İşleri başkanı da böyle bir niyeti olmadığını açıkça ifade etti.

*Atatürk ve hilafetle ilgili tartışmalar suni tartışmalar, bunları bir kenara koyalım.

*Gerçek hayatta suç olanın sosyal medyada da suç olması lazım ancak ifade özgürlüğü, eleştiri kültürü ortadan kalkacak diye bir şey yok.

*Libya’da Cufra’ya büyük bir askeri sevkiyat yapıldı bu hayra alemet değil; Sirte ise petrol gelirlerinde blokaja neden oluyor.

*Ermenistan ve Azerbaycan gerilimi azaltılmalı; Azerbaycan’a tehdit nereden gelirse gelsin yanında olmaya devam edeceğiz ancak bu diplamasinin bittiği anlamına gelmez.

*(Ermenistan ve Azerbaycan gerilimi konusunda) Rusya ile görüşmede birlikte çalışalım noktasına gelindi.

*(Osman Kavala) hukuki bir süreç; Batılı ülkelerin Türkiye’deki hukuki işleyişe saygı göstermesini bekleriz.

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