Erdoğan’dan Akdeniz’de ‘diplomasi’ çağrısı; Alman bakandan ‘tedbir’ mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantılarında, Doğu Akdeniz’de son aylarda yaşanan gerilimin azalmaması nedeniyle Türkiye’ye karşı tedbirleri görüşeceklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Maas, AB’deki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeden önce, “Almanya, son aylarda AB ile Türkiye arasında bir diyaloğu sağlamak için çok çalıştı” dedi.

Reklam

Maas, “Ancak çok fazla provokasyon oldu ve Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki gerginlikler herhangi bir doğrudan müzakereyi engelledi. Bu nedenle, bu haftaki AB zirvesinde sonuçlarının ne olacağı hakkında konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Maas’ın bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Akdeniz’deki sorunlar için diplomasi çağrısı yaptığı konuşmasından sonra geldi.

Erdoğan’dan ‘diplomasi’ mesajı

Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı’nda bir video mesaj yayınladı.

Reklam

Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yana olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz’deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz’de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur.

Bu konuda Türkiye, 2003’ten beri Yunanistan ve Rum Yönetimi’nin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz’de bir ‘koçbaşı’ gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında, Kıbrıs Türklerine ve Türkiye’ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır.”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerisinin halen masada durduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Muhataplarımızdan, Türkiye’nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz’de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi ‘sıfır toplamlı bir oyun’ olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde, herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum.”

Oruç Reis tekrar geri çekildi

NATO üyeleri Türkiye ve Yunanistan’ın, Akdeniz’de, aynı alanda kıta sahanlığı ve potansiyel enerji kaynakları üzerinde egemenlik iddia etmesi iki ülkeyi karşı karşıya getirdi.

İki ülke arasındaki gerilim Ankara’nın ağustos ayında Oruç Reis’i hidrokarbon araştırması için Atina’nın da hak iddia ettiği sulara göndermesiyle tırmanmıştı.

Türkiye, ‘diplomasiye imkan tanımak’ için ekim ayındaki bir önceki AB zirvesi öncesinde Oruç Reis’i tartışmalı sulardan çekmiş, ancak zirveden tatmin edici sonuçlar çıkmamasının ardından gemiyi geri göndermişti.

Oruç Reis, Türkiye’ye yaptırımların görüşüleceği 10 Aralık’ta düzenlenecek AB zirvesi öncesinde tartışmalı sulardan tekrar geri çekilmişti.