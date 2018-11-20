AİHM’in Demirtaş kararı sonrası Erdoğan: Bizi bağlamaz, karşı adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’a ilişkin kararı için, “Bizi bağlamaz, karşı adımlar atacağız” dedi.

Erdoğan, Meclis’te AKP grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Reklam

Cumhurbaşkanı, Demirtaş’ın serbest bırakılmasının istendiği karar için şunları kaydetti: “AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz. Terör devam ediyor.”

Demirtaş’ın AİHM başvurusu

Demirtaş, Kasım 2016’da tutuklanmıştı. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da Edirne Cezaevi’nde idare etmek zorunda kalmıştı.

Reklam

Süreç boyunca Demirtaş’ın tahliye talebi mahkemelerce reddedilmiş, talep Anayasa Mahkemesi’nce görüşülmemişti.

Demirtaş avukatları aracılığıyla serbest seçim hakkının ihlalinin tespiti talebiyle AİHM’e başvuru yapmıştı.

AİHM, bugün HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle, ‘hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına’ da oy çokluğuyla hükmetmiş, Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirmek için tüm önlemlerin alınmasına karar vermişti.