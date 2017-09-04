Erdoğan’dan ‘Adli Yıl’ mesajı: Yargı, 2023 hedefleri doğrultusunda hayati önemde

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Eylül’deki ‘Adli Yıl’ açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajına şöyle başladı: “Ülkemiz, son dönemde gerçekleştirilen reformlar ve yatırımlarla, 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın refahını, huzurunu ve emniyetini sağlamak için çalışmaktadır. Bu çerçevede, demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, adaletin hızlı bir şekilde tecellisinin sağlanması amacıyla da önemli reformlar gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde yargı kurumları da, hakimleri, savcıları, avukatları ve diğer çalışanlarıyla hayati bir önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır.”

Reklam

‘İlk hedef yargıydı’

Hukuk devletinin yaşatılabilmesi için yargının her türlü siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmasının ve tarafsızlığını korumasının şart olduğunu belirten cumhurbaşkanı, ‘FETÖ’nün hedefindeki kurumların başında yargının geldiğini söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Bu ihanet çetesine karşı verilen mücadele sırasında karşılaştığımız hadiseler, yargıyı teslim almaya çalışan gruplara karşı müteyakkız olmamız ve sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Başta hakim ve savcılarımız olmak üzere, tüm yargı mensuplarının bu konuda ortaya koyacakları öncülük büyük önem taşımaktadır.”

Adalet sisteminin kusursuz işleyişi için reformların kesintisiz şekilde sürmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan cumhurbaşkanı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiden, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden asla feragat etmeden, kazanımlarında herhangi bir geri gidişe izin vermeden hedeflerine ulaşacağına olan inancımı bir kez daha vurgulayarak, 2017-2018 Adli Yılı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.