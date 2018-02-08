Erdoğan’dan adı değişecek TTB ve TBB’ye: Türk kavramına layık değiller

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) adından ‘Türk‘ ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TTB) adından ‘Türkiye‘ kelimesinin çıkarılması planının gerekçesini “Bunların Türk kavramı ve Türkiye’ye layık değiller” diye açıkladı.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki 45. Muhtarlar Toplantısı’nda konuyla ilgili şöyle konuştu: “Tweet’ler atıyorlar, neymiş o, biz Türklük ve Türkiye kavramına karşıymışız. Niye TTB’den isminin kaldırılmasını istediğimiz için. Niye? Bu kuruluşun Türklük ile alakası yok, Türk kavramına layık olan bir yanı da yok. TBB’nin de Türkiye’ye layık olan hiçbir yanı yok. Bunlar ne hukuku ne hekimliği, tabipliği kendi saltanatı altına alamazlar. Çıkartılacak olan kanunla, Bakanlar Kurulu ile tüm hekimler, hukukçular kendi derneğini kurabilecekler. Kalkıp tweet’lerle ev sahibini bastırmaya kalkıyorlar. Kullanamayacaksınız, ne Türk kavramını ne Türkiye ismini.”

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‘Suriyelileri ilanihaye saklayacak halimiz yok’

Afrin ve İdlib bölgelerindeki sorunları çözeceklerini belirten Erdoğan şöyle dedi: “Mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten kendi topraklarına dönmek istiyor. Bir kısmı burada kalabilir o ayrı bir konu. Irak’ın kuzeyinde sahnelenen oyunu Tahran ve Bağdat yönetimleri ile birlikte bozduk. Tamamen kendi inisiyatifimizle Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’nun düğmesine bastık.”