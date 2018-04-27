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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan ‘aday’ tartışmalarına: Muhalefetin bu ülkede Sorosları çoktur

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘çatı aday’ için görüşmeler yapan muhalefete yüklendi: “Muhalefetin bu ülkede Sorosları çoktur. Bunlar yurt dışından da destekli Soroslar.”

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı (Arşiv)

Partisinin genel merkezinde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kez daha adaylık çağrısı yaptı.

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“Türkiye’de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. “Türkiye’yi bölücü terör örgütünü kullanarak çukurlara mahkum etmek istediler, başaramadılar” diyen Erdoğan, söz konusu ‘unsurların’ tüm umutlarını 24 Haziran’da yapılacak erken seçime bağladıklarını savundu.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Muhalefetin bu ülkede Sorosları çoktur. Bunlar yurtdışından da destekli Soroslar. Bunların kim olduklarını da iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye’yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti’ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız.”

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Seçmenin ‘ülkeyi yönetme emaneti’ni 15 yılı aşkın süredir AKP’ye verdiğini söyleyen Erdoğan, “Sadece 7 Haziran seçimlerinde kısa bir belirsizlik yaşandı. Bunun faturasının ağırlığını da hep birlikte gördük. Henüz hükümeti kurmayı bile becerememiş olanların, ülkenin siyasi-sosyal dinamiklerine nasıl sinsice saldırdıklarını hep beraber takip ettik. Yaklaşık dört ay sonra milletimiz bu haramzadelere dersini vermiştir” dedi.

Soros kimdir?

Fotoğraf: Reuters

Macar asıllı ABD’li işadamı George Soros, kendi kurduğu Açık Toplum Vakfı’yla biliniyor.

1993’te kurulan Açık Toplum Vakfı, Türkiye dahil 120’yi aşkın ülkede özgürlükleri ilerletmeye dönük faaliyetler yürütüyor ve birçok sivil toplum kuruluşuna maddi destek sağlıyor.

Erdoğan, işadamı Osman Kavala’nın gözaltına alınmasından sonra, 24 Ekim’de Meclis grubunda yaptığı konuşmada, Kavala için, “Türkiye’nin Soros’u dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Gereken hesabı soracağız” demişti.

Kavala, 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kavala, halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu.

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