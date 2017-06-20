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Erdoğan’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ne: PKK, HDP, FETÖ’yle el ele kol kola


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne seslendi: “PKK, HDP, FETÖ’yle el ele kol kola.”

Fotoğraf: Reuters

İki lider arasında son olarak Erdoğan, yürüyüşün kendilerinin lütfuyla gerçekleştiğini söyleyip, “Yollarda yasal olarak yürümeniz hükümetimizin bir lütfudur. Siyasette söyleyecek sözü olanın bunu ifade edeceği yer yol kenarı değil meclis kürsüsüdür” demişti.

Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü kendileri lütfettiği için yapabildiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Diktatörsün” diyerek yanıt vermişti.

Kendini kurtaracaksan bunlardan kurtar’

Esnaflara verdiği iftarda konuşan cumhurbaşkanı, yürüyüşteki ‘Adalet’ dövizlerini hatırlattı: “Bu ülkede adalet var, adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız. Bizim adalet arayışımız birilerinin elinde tuttuğu kartonlara benzemez. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır. 2 bin 193 gazimizin şu anda yaralı oluşudur.”

‘Adalet Yürüyüşü’ için “Bunlar şimdi terör örgütleriyle el ele kol kola dolaşmıyorlar mı? PKK, HDP, FETÖ’yle el ele kol kola” diyen Erdoğan, CHP liderine “Kendini kurtaracaksan bunlardan kurtar” diyerek seslendi.

‘Senin yalan makinesi olduğunu bilmeyen kalmadı’

Fotoğraf: Reuters

Yürüyüşteki ‘seviye kaybı’nın her geçen gün arttığını söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiğini ben ispat edersem, onurlu ve namuslu bir şekilde istifa edecek misin?” sözlerine yanıt verdi: “Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor. Senin yalan makinesi olduğunu bu ülkede bilmeyen kalmadı. Sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu kabul ettirmişsin. Millet seni çok iyi biliyor, tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. İspata yönelik bir şeyin varsa Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddianı ispat et. Dürüst değiller.”

‘Olmayan bir şeyle suçlandığınızda rahat olursunuz’

“Allah’tan başka hesap veremeyeceğimiz hiç kimse yok” diyen cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Yeni bir iftira daha atmışlar. ‘Tayyip Erdoğan’ın 3 milyar dolarlık hazinesi var’ diye. Allah Allah… Onunla ilgili davayı da açacağız. Olmayan bir şeyle suçlandığınızda rahat olursunuz. Aksi takdirde tutuşursunuz. Yargı tazminata az ceza veriyor. Çok verseler de ihtiyaç sahiplerine dağıtsak. Usanmıyorlar, uslanmıyorlar. ‘Nasıl olsa ceza az, tazminat küçük’ diyorlar.”

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