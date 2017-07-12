Erdoğan’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Türk’e: Hani hastaydı, bunlar nasıl hasta?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları gerekçesiyle şubat ayında tahliye edilen ve ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan eski Mardin büyükşehir belediye eş başkanı DBP’li Ahmet Türk’e seslendi: “Hani hastaydı, bunlar nasıl hasta?”

Geçen yılı kasım ayında ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanan 75 yaşındaki Türk, üç ay sonra sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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“Yürüyüş desteklenmelidir. Otoriter rejim karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir” diyen Türk, 12 kişilik HDP heyetiyle yürüyüşe katılmıştı.

Partisinin genel merkezinde ’15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi’ kitabının tanıtımında konuşan Erdoğan, Türk’ün yürüyüşe katılmasını hatırlattı.

Erdoğan şöyle konuştu: “Hasta dediler, durumu çok kötü dediler. Ve cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı baktık ki baya yürüyebiliyor. Hani hastaydı, bunlar nasıl hasta? Arkasında PKK terör örgütünün olduğu bu kişilerle nasıl oluyor da omuz omuza yürüyebiliyorsunuz. Bunlar değil mi bizim bu kardeşlerimizin katilleri olanlar. Şehitlerimizin failleri bunlar değil mi? onlar FETÖ’cuların avukatlığına soyunabilir. Onlar PKK, YPG’lileri destekleyebilir. DEAŞ-DHKPC’lilerle marjinal sol örgütler ile kol kola girebilir. Onlar milletine ve ülkesine ihanet etmiş herkes ile kucaklaşabilir. Biz bunların hiçbirisini yapmadık, yapmayacağız.”