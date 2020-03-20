Erdoğan’dan acil infaz düzenlemesi talimatı: Geniş tutulmalı, bir an önce çözün

Önceki gün yapılan corona virüsü zirvesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla saat 19.00’da ‘acil‘ bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hürriyet’ten Oya Amutçu ve Gizem Karakış’ın haberine göre toplantıda Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığının altını çizerek “Süreç bizi buraya getirdi” dedi. Corona virüsü dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, “Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün” talimatını verdi.

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Erdoğan ayrıca Erdoğan TCK’daki cezasızlık düzenlemesinin aynı kalmasını ve “Cinsel suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirlerin” kapsam dışı bırakılmasını istedi.

Haftaya Meclis’te sunulması beklenen düzenlemeyle cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaşın üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek.