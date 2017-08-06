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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP’li Ayhan Oğan’ın sözleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisini merak ettiğini söyledi.

DHA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu “Asıl açıklamayı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanından bekliyorum. Ona nasıl tepki verecek onu merak ediyorum” diye konuştu.

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‘Ne düşündüğünü söylemesi gerekmez mi?’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde CHP liderinin kendisini arayarak “Devlet Bey ne düşünüyor diye sormuşsunuz. Gayet yerinde bir soru. Ama AKP’nin genel başkanının ne düşündüğünü de sormak gerekmez mi? Sonuçta ‘Yeni bir devlet kuruyoruz’ diyen kişi AKP’nin MKYK üyeliğini yapmış bir isim… AKP genel başkanının bu konuda ne düşündüğünü söylemesi gerekmez mi?” dediğini aktarmıştı.

Oğan ne demişti?

Oğan, geçen günlerde CNN Türk’te katıldığı programda bir programda şunları söylemişti: “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır. Yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yeni bir TSK’nın inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık.”

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Oğan’ın iddia edildiğinin aksine şu an AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olmadığını belirtmiş, “Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağlar” demişti.

Başbakan Binali Yıldırım da Oğan’ın açıklamalarıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı Devleti’nin devamı olarak kuruldu. Kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz.”