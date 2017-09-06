Erdoğan’dan AB’ye ‘ekim mesajı’: Bir an önce alın şu kararı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğinin ekimde belli olacağına yönelik açıklamasını alttan almadı.

Ankara’daki AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, bir süredir AB ülkelerinin Türkiye’yle ilgili olumsuz konuşmalarını gördüklerini söyledi.

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Türkiye’nin AB stratejik hedeflerinden vazgeçmediğini dile getiren Erdoğan, önce aday sonra da tam üyelik konusunda üzerilerine düşen görevlerini yerine getirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Ancak ülkemize verdiği sözleri yerine getirmeyen Avrupa’nın dönüp bizi imha etmesi katlanılabilir bir durum değil. Adeta gece gündüz şahsımla yatıp kalkan bu siyaset tarzının Avrupa ülkelerine de faydası yoktur. Peki gün ola harman ola… Yarın benim yüzüme nasıl bakacaklar? Ben sırtımı dönüp geçeceğim. Yatıyorlar kalkıyorlar Türkiye, yatıyorlar kalkıyorlar Erdoğan. Ya bu Erdoğan size ne yaptı?”

AB’ye yüklendi

Erdoğan, AB merkezli gecikmeleri mesele etmediklerini, ‘sözlerini yerine getirmeyen’ AB ülkelerinin kendilerini itham etmesinin katlanılabilir olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Almanya dahil bazı AB ülkelerinin Türkiye karşıtlığını seçimlerinin ana teması haline getirmesinden son derece rahatsızız. Almanya’daki vatandaşlarıma şunu söylüyorum; ‘Oyunuzu kullanırken Türkiye düşmanlarına oy vermeyin’ diyorum. Bizim Nazi benzetmelerimize alınıyorlar ya, Nazizm’de ne varsa onu yaptınız, yapıyorsunuz.”

Ya hep ya hiç…

Erdoğan, hem AB hem de Almanya’da seslendi: “Neymiş… Türkiye’nin AB üyeliğine karşıymış, engelleyeceklermiş… AB’den de sesler gelmeye başladı, ‘Belirleyici olan Almanya değil’ deniyor… Hayırlı olsun, bir an önce alın şu kararı. Bu bir birlik kararıdır. Kendilerine şunu söylüyorum; ‘Türkiye’nin AB’yle mevcut ilişkisine tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın.’ Bu mertliği göstermek yerine AB’yi Türkiye’yle tam üyelik müzakerelerini bitirmeye zorlamak ikiyüzlülüktür; siyasi ahlaksızlıktır. Bizim AB’yle derdimiz olmadı ama zaman tünelinde geri gidersek, 59 fiili 63 resmi üyelik sürecimiz. Türkiye’yi kapıda bekleten siz oldunuz, verdiğiniz sözü tutmadınız, Fasılları aç-kapa anlayışını kaldırdınız. Vize meselesinde de verdikleri sözü yine tutmadılar. Hiç ilgisi alakası olmayan Latin Amerika’daki ülkeler Shengen’e dahil edildi, Türkiye dahil edilmedi. İşleri güçleri Türkiye. Ya (AB) sözlerini tutacak ya da biz ‘Türkiye’yle yola devam etmek istemiyoruz’ diyecek, bu işin başka çıkışı yok.”