Erdoğan’dan ABD’ye YPG tepkisi: Her damla kanın faturasını silahı verene çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YPG’ye silah veren ABD’yi ‘teröre destek’le suçlarken, “Her damla kanın faturasını silahı verene çıkaracağız” dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın bayramlaşma töreninde konuşan Erdoğan, “Türkiye bir yandan terör örgütleriyle savaşırken, diğer yandan diplomatik ayak oyunları ve ekonomik suikastlerle aynı anda mücadele ediyor” diye konuştu.

ABD’nin YPG’ye silah vermesine sert tepki gösteren ve ABD’yi ‘teröre destek’le suçlayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Maalesef dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. Bu silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek hayati bir yanlış yaptıklarını eninde snunda anlayacaklar. Terör örgütlerine verilen silahlarla dökülen her damla kanın faturasını o silahları verene çıkartacağız.”

‘Destek verenler de bu gerçeği görecek’

Erdoğan, ABD’yle müttefiklik ilişkisinin sona erdirilebileceğinin de sinyalini verdi: “Suriye’de seçtiğiniz terör örgütü ile nasul bir geleceğiniz olur mu bilmiyorum ama bizimle bir geleceğiniz olmayacağını bilmelisiniz. Şunu tüm dünya bilmelidir, Suriye’nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Buna destek verenler de bu gerçeği görecekler.”

‘NATO’nun yeniden gözden geçirilmesi lazım’

ABD’yi ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’e sahip çıkmakla suçlayan Erdoğan, “Bir tarafta NATO’da beraber olacağız, diğer tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceğiz. O zaman NATO’nun da yeniden gözden geçirilmesi lazım. Bu adımların hepsi NATO kurallarına aykırıdır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine günler kala YPG’ye ağır silah gönderilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Silahlar teslim edilmeye başlamıştı.

Türkiye karara tepki göstermesine karşın herhangi bir adım atmamış, ABD ise Türkiye’nin hassasiyetlerini anladığını bildirmekle yetinmişti.