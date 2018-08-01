Erdoğan’dan ABD’ye ‘pastör’ tepkisi: Siyonist anlayışın tehditkar dili

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin pastör (rahip) Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yaptırımda bulunacağını açıklayan ABD yönetimine “Amerika’da özellikle siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin tepkisiyle ilgili gazetecilerin soruları yanıtlarken şunları söyledi: “Her şeyi bildiride (MGK bildirisi) söyledik. Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz NATO’da ABD ile en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore’de onlarla beraber olduk. Hala NATO’da en üst düzeyde dayanışmayı koyan Türkiye’ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Ve bu tür tehdit dili kullanmaya biz kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bir görüşme yapacağını hatırlatan Erdoğan “Türkiye’deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye’nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika’da özellikle siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu