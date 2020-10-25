Erdoğan’dan ABD’ye: Kiminle dans ettiğinin farkında değilsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin denenmesini ‘kınayan’ ABD’ye sert sözlerle yüklendi.

Fotoğraf: AA

AKP’nin Malatya 7’nci Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, kendisi hakkında bir karikatür paylaşan Hollanda’nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin başkanı Geert Wilders’a sözü getirdi.

Reklam

Cumhurbaşkanı, “Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var” diyerek andığı Wilders’ın ‘haddini bilmesini gerektiğini’ dile getirdi. Erdoğan, “Kiminle yol yürüdüğünü hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınız var. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Nazizm sizin ülkelerinizde oldu” ifadesini kullandı.

‘Yaptırımın neyse geç kalma yap’

Cumhurbaşkanı, ABD’ye de şu sözlerle seslendi: “F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. ‘S400’leri Rusya’ya geri gönderin’ dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye’yiz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi (Azerbaycan cumhurbaşkanı) arıyor, diyor ki ‘Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye’ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.’ Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap.”