Erdoğan’dan ABD’ye F-35 çıkışı: İşin sonunun nereye varacağını düşünemiyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın alması ABD’nin tepkisine yol açarken, Washington ile Ankara arasındaki gerilimi artırmıştı.

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ABD, Türkiye’nin F-35’ler ile S-400’ler arasında seçim yapması gerektiğini belirtirken, Türkiye Rusya ile füze alım anlaşmasından vazgeçmeyeceğini ve F-35’lere tehdit oluşturmadan çalışabileceğini öne sürüyor.

Son olarak nisan ayı başında ABD’nin F-35’lerin Türkiye’de kullanılması için gereken ekipmanların teslimatını askıya aldığı bildirilmişti. ABD’li yetkililer ise Washington’un Türkiye’yi başından beri üyesi olduğu F-35 tedarik zincirinden çıkarmanın mümkün olup olmadığını değerlendirmek üzere çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.

‘İşin sonunun nereye varacağını düşünemiyorlar’

İstanbul’da IDEF’19 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda konuşan Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

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“Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. F-35’lerle ilgili bir dayatmaya ve haksızlığa maruz kalıyoruz, bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını düşünemediğini görüyoruz.”

Ortak çalışma grubu

Erdoğan son olarak Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin ortak bir çalışma grubu kurulması fikrini ABD Başkanı Donald Trump’a iletmişti.