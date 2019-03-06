Erdoğan’dan ABD’ye çağrı: Silahları almayacaksanız bize satın; S-400’de iş bitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400 füzeleriyle ilgili sürecin bittiğini söylerken, ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği silahları geri götürmeyecekse satın almaya hazır olduklarını ifade etti.

Fotoğraf: Twitter

24 TV-360 canlı yayınına katılan Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözleri soruldu.

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Akşener, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Denizli’deki ortak mitinginde Erdoğan’ın ‘millet ittifakı’nı terör örgütlerinin desteklediği yönündeki sözlerini eleştirmişti.

İYİ Parti lideri sahneye çıkarken kalabalığa “Cumhurbaşkanının ‘terörist’ dediği Denizlililer nasılsınız?” diye seslenmişti.

Akşener için “Bu kadın şirazesinden çıkmış” diyen Erdoğan, Denizli’ye gittiğini, böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını oradaki halkın bildiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya; bir yerden kapacak… Şimdi zaten bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı ve o ne diyorsa o da onu söylüyor. Şimdi Man Adaları diye bir şey tutturdu. Aynı şekilde ailem dava açtılar ve bunları kazandık. Henüz parayı tahsil etmedik. Şimdi bunlar için de bu paralar için de bir yardım sandık kurdular. Oradan bu paraları ödeyecekler. Ben bunu inşallah Mehmetçik Vakfı’na vereceğim. Bunun onayı gerekiyor onaylandığı anda parayı tahsil edeceğiz tabii ki.

Meral hanım Tayyip Erdoğan’ın nasıl olduğunu çok iyi bilir. Meral hanım istikametini çok kez kaybetmiş birisidir. Bir kez ‘Genel başkanlıktan ayrılıyorum’ dedi, sonra geri geldi. Meral hanım bir kez Tayyip Erdoğan halkına ‘terörist’ diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Maalesef HDP’li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP’ye, onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor, ‘Kürdistan’da HDP’ diyor, ‘Batıda da AK Parti ve MHP’yi yok edeceğiz’ diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral hanım; Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin?”

ABD’ye çağrı

Erdoğan, Suriye’de PKK’nın uzantısı YPG’ye silah veren ABD’ye de seslendi: “‘Bu bütün silahların seri numaralı bizdedir falan…’ Pek sağlıklı bulmuyorum. Bu silahlar kime teslim edilecek? Türkiye’ye mi veya kendileri mi alıp götürecek? Biz bunları Irak’ta yaşadık, böyle bir şey olmadı. Tam aksine PKK’ya terör örgütlerine bunları verdiler. Biz burada bu yaşanmasın istiyoruz. Biz ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz. Şu an henüz adımlar atılmış değil. ABD bu silahları kendisi alıp gidecekse malıdır alıp götürsün. Yok götürmeyecekse versin bize, gerekirse otururuz masaya, işimize yarayanların parasını verir alırız ama kalkıp da bunu teröristlere vermesin. Teröristlere bunu parasız veriyor, biz parasını vermemize rağmen vermediler bize.”

S-400 konusu

ABD, Türkiye’nin NATO üyesi olmayan Rusya’da S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkarken F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda yaptırım uygulanabileceği mesajını vermişti.

Erdoğan bu konuyla ilgili şunları dile getirdi: “S-400 konusunda biz işi bitirdik. Artık konuşmanın anlamı yok. Biz gerek Putin ile gerek Rusya ile bütün bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı. Bizim şimdi bir geri dönüşümüz olamaz. Bize böyle bir ahlaksızlık yakışmaz, bu ahlaki değildir. Biz bir anlaşma yaptıysak onun arkasında dururuz. Kimse bizim tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin. Bize bugün bunları diyenler Yunanistan, Slovakya’ya S-300’ler için neden sesini çıkartmıyor? Biz Ruslarla ortak S-500’leri yapacağız belki… Sen aldığın her ürünü bize sorarak mı alıyorsun? Hayır. Dolayısıyla biz de bağımsız bir Türkiye’yiz ve her alanda adımlarımızı atıyoruz ve Rusya ile de adımlarımızı attık, imzalar tamam ve çok çok uygun şartlar altında da anlaşmamızı yaptık. Bize bunun gönderimini de temmuza kadar çektiler. İlk partiyi Temmuz ayında alacağız.

Bizim şu anda THY olarak filomuzun neredeyse yarısı Boeing’tir. Filomuz genişliyor. 100’e aşkın (uçak için) dört yıl içerisinde bir alım yapıyoruz. Türkiye şimdi bu noktada ABD’nin kalkıp da S-400 tutturması yanlış bir şey. Bak Boeing alıyoruz senden, bunu nereye koyacaksın? Şu soruyu kendi kendime soruyorum. S-400’ü neden almayalım, niçin benim önüm bu noktada kesilsin? Bütün maliyet hesaplarını yaptık. Hareket yeteneği nedir ne değildir bunlar üzerinde durduk. Menziline bakıyoruz, 400 kilometre menzilli. Şimdi bütün bunlar bizim modern savunma sistemlerine ihtiyacımız olduğu dönemde attığımız adımlardır. Biz bu adımları atacağız ki terörle mücadelemizi sürdürelim aksi taktirde biz yaya kalırız.”