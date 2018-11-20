Erdoğan’dan ABD’ye ‘Anadolu Kültür’ yanıtı: Bunları külahımıza anlatın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Anadolu Kültür operasyonu’nu eleştiren ABD’ye, “Kendi ülkenizde olunca feryat figan. Türkiye’de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın” diye çıkıştı.

Bir yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın kurduğu sivil toplum yapılanması Anadolu Kültür’ü kullanarak Gezi eylemlerini organize ettikleri iddiasıyla 14 kişi 16 Kasım’da gözaltına alınmış, bu isimler arasında bulunan Yiğit Aksakoğlu tutuklanmıştı.

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Türkiye ve dış basında tepkilere neden olan ve ABD’nin de resmi bir açıklamayla kaygılarını ilettiği operasyon Erdoğan’ın Meclis grup toplantısında da gündeminde yer aldı.

Erdoğan şunları söyledi: “Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanlar bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda cezaevinde olan bu kişi ile iltisaklı (bağlantılı) olanlar gözaltına alındı. Batı dünyasından da birileri açıklama yapıyor. Bizim bildiğimiz birçok şey var. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de bu işlerin finansörü olduğu kişiler var. Bunlar içeri alındığında niye rahatsız oluyorsunuz? Kendi ülkenizde buna benzer şeyler olunca olunca feryat figan. Türkiye’de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın.”

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada operasyon için “Türkiye’ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz” denmişti.