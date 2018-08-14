Erdoğan’dan boykot çağrısı: Onların iPhone’u diğer tarafta Samsung var, ülkemizde Vestel var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium’da düzenlenen ‘İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu’na katıldı.

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Cumhurbayşkanı son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıyla ilgili ABD’ye yüklenmeyi sürdürdü: “Ne yapmak istiyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? Ama şunu bilmeniz lazım. Bu milletin karakteri sağa sola savrulan bir karakter değildir.”

Erdoğan faizle mücadeleyi sürdüreceklerini de vurguladı: “Yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti vardır. Ama operasyonları gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz. Zira Türk milleti istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, canıyla malıyla tüm varlığıyla ortaya koyacağını defaatle göstermiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, bugün de doların, kurun, enflasyonun, faizin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. Dolar bozdurp Türk Lirası’nın onurunu korumamız işte bunlara en güzel cevap olacaktır. Dün siyasi özgürlüğümüzü birbirimize kenetlenip çıplak ellerimizle darbecilerin silahına galabe çalarak korumuştur. Bugün ekonomik özgürlüğümüzü imkanlarımızı seferber ederek koruyacağız.”

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İş dünyasına: Depoları kilitlemeyin

İş dünyasına seslenen Erdoğan ‘ekonomik tetikçiler’e’ verilecek en güzel yanıtın herkesin işine dört elle sarılması olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç, ihraç, ihraç. Üretimi askıya alalım… Çok ciddi yanlış yaparsınız. Üretim, üretim, üretim; yola devam. Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız ürünün daha iyisini, daha kalitelisini üretip biz dışarıya satacağız.”

Boykot çağrısı

Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye yönelik yaptırımlara karşılık olarak ABD’nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı da yaptı: “Onların iPhone’u varsa diğer tarafta Samsung var, ülkemizde Venus var, Vestel var. Dışarıya yaptırdığımız her işin en güzelini üreteceğiz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bu millet kazan kazan esasına göre hareket eden bir millettir. İnşallah bu sefer de kazanacağız. Bize müjdeler var. Rabbimizin yardımı yakındır hiç endişe etmeyin. Bekle gör anlayışıyla üretimi durdurur yatırımlar ertelersek, paramızı dövize yönlendirirsek düşmana teslim olmuş duruma düşeriz. Dövize gidersek asıl o zaman batarsın. Sen Türksün, Türk Lirası ile yoluna devam edeceksin.”