Erdoğan’dan 2018 mesajı: İçeride ve dışarıda çok önemli gelişmeler bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

Önümüzdeki yıl Türkiye’yi ‘gerek içeride gerekse dışarıda yine çok önemli gelişmelerin’ beklediğini belirten Erdoğan, “Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece, gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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Erdoğan’ın yeni yıl mesajında öne çıkan konuşlar arasında 2019 yılının mart ayında yapılacak mahalli seçimlerle aynı yılın kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Cumhurbaşkanı 2019 yılının ‘ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahip’ olduğunu kaydetti.

Ekonomik gidişata da değinen Erdoğan, 2017 yılında ‘özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla’ karşı karşıya kalındığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı bir olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı iki olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.

Dünyanın gündemine oturan ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kudüs kararı’nı tebrik mesajında bir kez daha eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika’nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden makes bulmamış, tam tersine, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır” diyerek, yeni yıl dolayısıyla “Tüm milletime, bu konuda gösterdikleri dik duruş ve ortaya koydukları samimi tavır için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.