Erdoğan’dan 17 Ağustos paylaşımı: Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Fotoğraf: Arşiv

Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin yaşandığı saat olan 03.02’de paylaşımda bulundu.

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Paylaşımında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

“17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz.”