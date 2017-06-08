Erdoğan’dan 15 Temmuz sanıklarına: Acı akıbetlerinden kurtulamayacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimiyle ilgili dava süreçlerini takip ettiğini belirtip, yargılananların ‘hiçbirinin kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacakları’nı söyledi.

Emniyet ve jandarma mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Erdoğan, darbe girişimi davalarına dair hayli net ifadeler kullanıp, yargı sürecinin sonunda ‘kimsenin kurtulamayacağı’nı ifade etti.

Genel olarak birçok sanığın iddiaları reddedip, emniyet ifadelerini değiştirdiği davalara değinen Erdoğan, “Başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar, günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum. Bu eli kanlı katillerin hiçbiri de kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır” dedi.

‘Tükürüğünüzde boğulacaklar’

Erdoğan, verilen cezaların ardından serbest kalanlar olursa onların akıbetine ilişkin de şunları söyledi: “Şayet cezalarını tamamlayıp dışarı çıkanlar olursa, zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüklerinde boğulacaklardır. İhanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir ‘FETÖ’cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir.”

‘Adını anmaktan edep ediyorum’

Erdoğan, Rabia işaretini kullandığı için kendisini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’na, “Adını dahi anmaktan edep ediyorum” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi (Rabia işareti yaparak) çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. ‘Bir terör örgütünün işaretini kullanan’ diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de, çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?”

Gezi’yi kutlamak suç

Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü üzerinden Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Geçenlerde Gezi olaylarının dördüncü yıl dönümünü kutladınız. Şehit verdiğimiz Gezi olaylarının yıldönümünü mü kutluyorsunuz? Beraber yürüdünüz o yollarda. Hangi yüzle bu işaret bir terör örgütünün işareti diye hakaret ediyorsun” dedi.

‘Bu milletin değerlerine karşı duran herkes teröristtir’

Cumhurbaşkanı, emniyet ve jandarma mensuplarına seslenirken, ‘terör’ün tanımını da yeniden yaptı: “Terörle mücadelenin hayati önemi var, bir terör örgütüyle uğraşmıyoruz. Bu milletin değerlerine karşı duran herkes teröristtir.”

Erdoğan, ‘terörle mücadele’ operasyonlarının devam edeceğini de vurgulayıp, “Yurt içindeki operasyonlar başarıyla sürerken Suriye’de gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile Irak’taki Sincar ve Karaçok dağlarına yaptığımız operasyonlar, yeni terörle mücadele konseptimizin ilk adımlarıdır. Artık, öyle Türkiye ile ‘şöyle uğraşalım, böyle uğraşalım’ yok. Ya masada otururuz, konuşuruz, arazide beraber çalışırız. Yoksa kalkıp da Türkiye’yi tacize, tehdide yeltenenler bunun bedelini öderler, bunu bilecekler” diye konuştu.