Erdoğan: 15 Temmuz’da da birileri, ‘Bizim çocuklar başardı’ demeyi bekliyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin haberi ABD’nin başkenti Washington’a ulaştığında, birllerinin, “Bizim çocuklar başardı” dediğini anımsatarak 15 Temmuz vurgusu yaptı: “Hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesinde de birileri yine aynı mekanda, ‘Bizim çcouklar başardı’ demeyi bekliyordu.”

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen, ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu‘nda konuşan Erdoğan, demokrasinin Türkiye’de çok partili hayata geçildiğinde işlemeye başladığını ancak sıkıntılar yaşandığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle demokrasinin önünü açtıklarını savunan Erdoğan, “Bizi hedeflerimizden ulaştırmak için ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Erdoğan’ın hedefinde, “Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı: “İsmini anmak istemiyorum ama söylemek zorundayım. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Türkiye’ye demokrasi dersi veremezsin. Afrika’da bir insanın burnunu kanatmadık biz. Sen Fransa’nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye’yle uğraşma.”

Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’de gerilim yaşanan Yunanistan’a ise şöyle seslendi: “Yunanistan yanlış iş yapıyor. Bu yollara girmeyin. Yeri geldiğinde, ‘Komşu’ diyorsunuz ancak komşuluk yapmıyorsunuz.”

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Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

*Ülkemizin demokrasi tecrübesinin darbeler ve cuntalar gibi lekelerle dolu olduğunu görüyoruz. 1950’lerden bugüne baktığımızda evlatlarımızın dar ağaçlarında, terörle mücadele can verdiği bu süreci asla unutmayacağız.

*Türkiye’de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe meşru değildir. Özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir.

*Milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlıkla geçmişteki kanlı senaryolarla hesaplaşmıştır.

*Bugün 12 Eylül. Bu tarih, takvim yapraklarındaki 365 sayfadan biri olmaktan öte anlama sahip. Türkiye, 40 yıl önce gözlerini açtığında gördüğü, sokakların başını kapatan askerler-bunlar bizim çocuklarımızdı- bir felaketin habercisiydi.

*12 Eylül öylesine kanlı yaralara yol açmıştır ki nesiller boyu unutulması mümkün değlldir.

*Bugün herkes bilkiyor ki 12 Eylül öncesindeki acı gelişmelerin hiçbiri kendi tabi gelişmeleri içinde ortaya çıkmamıştır. Bilinçli bir senaryonun ürünüdür.

*Askeri rejimin, “Bir sağdan bir soldan” diyerek gençleri asması, 12 Eylül’ün sonrasının da planlandığının göstergesi.

*Darbe sonrasında ülkenin fikri hayatı eskisi gibi olmadı. Milletimizin dini hassasiyetleri, kültürel birikimleri FETÖ benzeri sapkın yapılarla lekelenmek istedi.

*Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ’nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz.

*Bugün tartışılan birçok sancılı meselenin kökünde 12 Eylül’de temeli atılan sosyal sapkınlıklar var.

*Milletin üzerinde hiçbir güç görmedik.

*Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz, bu ülke kendine yeter.

*Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’den, şehit başbakan Adnan Mendres’e hepsini saygıyla yad ediyorum.

Fotoğraf: AA

Sempozyumda, MHP lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da birer konuşma yaptı. Konuklar arasında eski başbakan Tansu Çiller de vardı.

‘Türkiye ekonomide pik yapıyor’

Sempozyumdan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mezuniyet Töreni’nde konuşan Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösterdi.

“Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana” diyen Erdoğan, “Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın. Bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok” ifadesini kullandı.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “B2”ye düşürmüş, görünümü “negatif”te bırakmıştı.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Bugün Batı’nın bize zaman zaman takıldıkları konular var. Aynı Batı ‘Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi’ diyordu. S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Onlar kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.”