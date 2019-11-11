Erdoğan’dan 11 milyon fidan etkinliğinde İmamoğlu çıkışı: Temel atmaya yabancılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gereksiz olduğu gerekçesiyle, ‘temel atmama’ töreni düzenleyerek İstanbul’daki Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Erdoğan, “Bunlar temel atma ve açılış gibi işlere zaten yabancılar, tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin 81 kentindeki 2 bin 23 noktada, ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ sloganıyla düzenlenen ‘Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan’ ağaç dikme kampanyasının Ankara’daki ayağına katıldı. Eşi Emine Erdoğan’la, Batıkent’teki fidan dikilecek alana giden Erdoğan bir fidan dikti; cansuyu verdi.

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“Bizim kültürümüzde toprağı ana ve yar olarak görmek vardır” diyen Erdoğan iktidarda oldukları 17 yılda 4.5 milyar fidan diktiklerini söyledi. “Biz fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ağaç sevgisini taçlandırıyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın gündeminde İBB Başkanı İmamoğlu da vardı.

İmamoğlu’nun geçen hafta Eyüp’teki projeyi temel atmama töreni düzenleyerek iptal etttiğini anımsatan Erdoğan şunları söyledi: “Biyolojik arıtma tesisi için temel atmama töreni yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış gibi işlere zaten yabancılar. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet etmek bunların bünyesine ağır gelir. Aslında bu yaklaşım, İstanbul’da gelecekte yeniden perişanlığa mahkum etmektir. Biz 25 yıl önce İstanbul’un sorunlarını çözecek adımları attık. İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje.”

Arıtma tesisinin gelişmiş ve gerekli olduğunu savunan Erdoğan, “Vizyon olmayınca önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını tepersiniz. Milletimiz bunları görüyor. İnşallah vakti saati geldiğinde de değerlendirmesini yapacak” dedi.

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81 il, 2023 noktada 11 milyon fidan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 11.11 tarihinde saat 11:11’de Türkiye’nin dört bir taradında başlatılan ağaç dikme kampanyasıyla bir etkinlikte 11 milyon fidan dikerek dünya rekoru kırılacağını söyledi. Bundan böyle 11 Kasım’ların ‘ağaç dikme’ günü ilan edileceğini söyleyen Kurum, “Bugün iki rekor birden kırmak istiyoruz. Önce rekor sayıda ağaç dikeceğiz sonra da ağaç dikenlerin bir fotoğraflarını çekip internete yüklemesini istiyoruz. İnternete yüklenen fotoğraflarla da ikinci bir rekor kırmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşmalar sonrasında bir ağaç daha diken Erdoğan, beş farklı ildeki, bakanların katıldığı etkinliklere canlı yayında bağlanarak başarılar diledi; tek tek bakanlarla konuştu.