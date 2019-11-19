Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a yollanan mektupta siyanür incelemesi

Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere PTT’ye bırakılan mektubun üzerinde “Siyanür içilecek” yazması nedeniyle zarf, inceleme yapılmak üzere laboratuvara yollandı.

Fotoğraf: DHA

Sakarya Mahallesi’ndeki PTT şubesine giden K.P., Erdoğan’a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerindeki yazıyı görünce durumu AFAD’a bildirdi ve şubedekileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine özel kıyafetlerle PTT’ye giden AFAD ekipleri, zarfta cihazlarla siyanür taraması yaptı. İlk incelemede siyanüre rastlanmadı.

Reklam

Zarf, özel bir kutuya konularak laboratuvara yollanırken polis, mektubun ‘göndericisi’ K.P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

SON HABERLER

Kibele’nin vedası: Yıldızlar karanlıkta ışıldar

H. AYHAN TİNİN Sanat da var / Tiyatro Yıldız Kenter’i kaybı… Hayır. Bu kalemin gücü bu cümleyi tamamlamaya yetmez! Yıldız Kenter’i yeniden bulduk ve sımsıkı sarıldık. Ömrünce bilgisiyle aydınlattı. Sahnede duygusuyla anlam kattı. Bulutlara yükseldi. Sanatı, tiyatroyu, sanatçıyı, boşa geçmemiş bir ömrün ne demek olduğunu tekrar anımsattı. Türk Tiyatrosu’nun Kibele’si veda ediyor. Hepimiz onun binlerce […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...