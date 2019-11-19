Erdoğan’a yollanan mektupta siyanür incelemesi

Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere PTT’ye bırakılan mektubun üzerinde “Siyanür içilecek” yazması nedeniyle zarf, inceleme yapılmak üzere laboratuvara yollandı.
Sakarya Mahallesi’ndeki PTT şubesine giden K.P., Erdoğan’a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerindeki yazıyı görünce durumu AFAD’a bildirdi ve şubedekileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine özel kıyafetlerle PTT’ye giden AFAD ekipleri, zarfta cihazlarla siyanür taraması yaptı. İlk incelemede siyanüre rastlanmadı.
Zarf, özel bir kutuya konularak laboratuvara yollanırken polis, mektubun ‘göndericisi’ K.P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.