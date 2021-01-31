‘Erdoğan’a suikast’: Mühimmat verdiği gerekçesiyle iki asker tutuklandı

‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast’ için Marmaris’e giden Özel Kuvvetler ve MAK personeline mühimmat temin edilmesinde görev aldığı belirlenen biri muvazzaf iki asker tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, suikast girişimine katıldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Özel Kuvvetler ve MAK personeline mühimmat teslim edilmesinde rol aldığı öne sürülen biri muvazzaf, biri emekli, biri eski üç asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Şüphelilerin, kullanma yetkileri bulunmayan ve askeri operasyonlarda çelik kapı ve güçlendirilmiş beton zeminleri/duvarları etkisiz hale getirme etkisi bulunan EOD mühimmatlarının ve çeşitli çaplarda yüklü miktarda (yaklaşık 55 bin) merminin prosedürlere aykırı şekilde teslim edilmesinde görev aldığı iddia edildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesinde düzenlenen ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından gözaltına alınan muvazzaf astsubay M.G., emekli albay E.U.K. ve eski üsteğmen F.S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muvazzaf astsubay M.G. ve emekli albay E.U.K. ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı, ihraç üsteğmen F.S.Y.’nin ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi.