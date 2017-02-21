‘Çiğli imamı’ denen astsubay Kuzu: Polis ifademi baskı altında kurguladım, ülkücüyüm

Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla yargılanan askerlerden astsubay Zekeriya Kuzu, daha önceki ifadesini baskı altında verdiğini ve kendisinin kurguladığını söyledi: “FETÖ’yle hiçbir ilgim yok.”

Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele yönelik operasyonda görev alan biri firari 37 askerin de dahil olduğu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

‘Çiğli imamı’ ve ‘Paşa’ olarak anılan Kuzu, gençliğinden beri Ülkü Ocakları’na bağlı olduğunu belirterek, “Ben devletimin çıkarlarını yaşadıklarımla ispat etmiş bir insanım. Kişisel çıkarları için hareket eden bazı kişiler örgüt elemanı gibi ismimi çıkardı. Bazı kişilerin 30 Ağustos’ta ordudan atılacakları söyleniyordu. Bu şakaydı, sonra da herkes konuşmaya başladı, ciddi oldu” dedi.

‘Bir doları küçük oğlum cüzdanıma koymuş’

Mahkeme başkanının Kuzu’nun polise verdiği ‘FETÖ’ üyeliğine yönelik ifadesinin hatırlatması üzerine ailesiyle tehdit edildiğini savunan Kuzu, “Üs astsubayı olduğum için düşmanım çoktu. Çiğli imamlığım yoktur. ‘Paşa’ lakabını kabul etmiyorum. Dolar olayını da dediğim gibi kabul etmiyorum. Koleksiyon amaçlı küçük oğlum benim cüzdanıma koymuştur” diye konuştu.

‘Avukatım da görme engelliydi’

‘FETÖ’yle hiçbir ilgisinin olmadığını ve hiçbir kademesinde yer almadığını iddia eden Kuzu, “Baskı neticesi bunları anlattım. İfademdeki 57 kişiden bazılarını emniyette kendileri yazmış. Zaten avukatım da görme engelliydi. İmza atacağı yeri polis gösterdi” dedi.

İlk ifadesinde ne demişti?

Kuzu ilk ifadesinde Gülen Cemaati’yle tanışmasını ve sonrasında gelişenleri şöyle anlatmıştı: “2007 yılında yapıyla temasım oldu. Bir kişi zaman zaman personelle ilgili benden bilgi alıyordu. Benim ya da onun evinde buluşuyorduk. Astsubaylar isteklerini ve şikayetlerini bana söylüyorlardı. Ben de bunları üs komutanına iletiyordum. (FETÖ’deki kişi) Bana verdiği bilgilerin çoğu doğru çıkıyordu. ‘Dışarıda birbirimizi görsek bile tanımamızlıktan geleceğiz’ diyordu. ‘Telefon sıkıntılı, görüşmeler yüz yüze olacak’ diyordu. Üs komutanı bana ‘Bir personelin yerini değiştir’ dediği zaman ben de bu kişiye soruyordum. Ve onun önerdiği kişiyi atıyordum. Bana ‘İşyerinde fazla sivrilme, rengini beli etme’ diye tavsiyelerde bulunuyordu. Üste olan her türlü durumu o kişiye anlatıyordum.”

Suçlamalar

İddianamede yer alan 47 sanık hakkında, ‘cumhurbaşkanına suikast,’ ‘anayasayı ihlal,’ ‘yasama organına karşı suç,’ ‘hükümete karşı suç,’ ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma,’ ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,’ ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme,’ ‘kasten öldürmeye teşebbüs,’ ‘zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,’ ‘necitesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,’ ‘zincirleme şekilde silahla tehdit,’ ‘cumhurbaşkanına hakaret,’ ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret,’ ‘kamu malına zarar verme,’ ‘mala zarar verme,’ ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.