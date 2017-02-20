‘Erdoğan’a suikast’ davasındaki binbaşı: Darbe yaptım, idam olsa da canım yanmaz

Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla yargılanan askerlerden binbaşı Şükrü Seymen “Darbe yaptım” diyerek idam dahil hiçbir şeyden korkmadığını söyledi.

Seymen, darbe girişiminin ardından yakalandıktan sonra ilk ifadesinde “Gökhan paşanın, emirlerini yerine getirdim. Cemaat’le bir bağlantım yok” demişti.

Darbeci generaller Semih Terzi ve Gökhan Şahin Sönmezateş tarafından kendisine verilen görevi uyguladığını söyleyen Seymen şöyle konuştu: “Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben darbe yaptım. Bunun cezası idam bile olsa hiç canım yanmaz. İntihar olmayacağını bilsem sandalyeyi ben düşürürüm. Benim yaptığım tek şey Gökhan paşam ve Semih paşam tarafından bana verilen görevi yapmaktı. Bize verilen görev cumhurbaşkanını sağ salim Ankara’ya götürmekti.”

Sönmezateş topu Terzi’ye attı: Talimatı ondan aldım

Sönmezateş ise ifadesinde topu astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen Terzi’ye atarak, “Semih Terzi çok yakın çalıştığım bir insandı. 11 Temmuz’da telefon görüşmesi yaptım. İkinci telefon görüşmesini de 13 Temmuz Çarşamba yaptım. Talimatı ondan aldım. Emir bana genelkurmaydan geldi” dedi.

‘FETÖ’ mensubu olmadığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) hala çeşitli tarikatlara mensup isimlerin var olduğunu kaydeden Sönmezateş, “Şehitlerimize ben de çok üzüldüm” diye konuştu.

47 kişi için altışar kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İddianamede yer alan 47 sanık hakkında, ‘cumhurbaşkanına suikast,’ ‘anayasayı ihlal,’ ‘yasama organına karşı suç,’ ‘hükümete karşı suç,’ ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma,’ ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,’ ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme,’ ‘kasten öldürmeye teşebbüs,’ ‘zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,’ ‘necitesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,’ ‘zincirleme şekilde silahla tehdit,’ ‘cumhurbaşkanına hakaret,’ ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret,’ ‘kamu malına zarar verme,’ ‘mala zarar verme,’ ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.