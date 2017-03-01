‘Erdoğan’a suikast’ davasında mahkeme başkanı: Devlet isteseydi sizi öldürürdü

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele operasyona giden askerlerin yargılandığı davada mahkeme başkanı, askerlerden birine “Devlet isteseydi sizi öldürürdü” dedi.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre bugünkü duruşmada Muhabere Aramak Kurtarma (MAK) timinde görevli Erkan Çıkat ifade verdi.

Terör operasyonu için göreve çağırıldığını belirten Çıkat, “Çatışmadan sonra üç kişi getirildi. Emir mi verildi yoksa kendi inisiyatifimle mi yaptım bilmiyorum. Ama birisine plastik kelepçe taktım. Getirilenlerin polis olduğunu anlamadım. O an her şeyi sağlıklı düşünemiyordum. Polisle çatışma sırasında terör operasyonu olmadığı belliydi” diye konuştu.

‘Arazide bile infaz edileceğimizi düşündük’

O anda ne olduğunu sorma fırsatı bulamadığını kaydeden Çıkat, “Daha sonra ormanlık alana kaçtık, 10 gün kaçtık. Kaçmanın bir anlamının olmadığını anlayıp teslim olduk. Olayın ilk başında polisler bizi infaz etmek istedikleri için teslim olmayıp kaçtık. Arazide bile infaz edileceğimizi düşündük” dedi.

‘Kimler bizi kandırdı?’

Çıkat, davada esas tartışılması gerekenin kendilerinden önce oraya gidenlerin kim olduğu konusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı’nın kıl payı kurtulduğu kişiler kim? Bizden önce oraya giden kim? Bizi oraya gönderip polisle çatışmaya girmemizi sağlayan kim? Kimler bizi kandırdı? Bizi infaz etmeleri için polise emri veren kim? Duruşmanın özgül ağırlığının buraya verilmesi gerektiği kanaatindeyim.”

‘Devletin böyle bir amacı olamaz’

Çıkat’ın bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, araya girerek, şu sözleri saf etti: “Savunmalarınıza müdahale etmek istemiyoruz. Savunma hakkınızı kullanıyorsunuz ama… Devlet isteseydi orada ya da daha sonra sizi öldürürdü. Devletin öyle bir amacı olduğunu sanmıyorum özel harekat polislerinin oraya önlem için geldiğini düşünüyorum. Devlet sizi neden infaz etsin? Devletin böyle bir amacı olmaz.”