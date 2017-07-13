Erdoğan’a suikast davası sanığı: ‘Hero’ tişörtünü bana cezaevi verdi

Darbe girişimi davalarından ‘Erdoğan’a suikast’ dosyasının sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü, duruşmada olay çıkaran ‘Hero’ (kahraman) yazılı tişörtü kendisine cezaevi yönetiminin verdiğini söyledi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada Güçlü’nün tişörtü Erdoğan’ın avukatlarının tepkisini çekmiş, duruşmaya ara verilmişti.

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‘Gel bakalım buraya’

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada aranın ardından mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ, sanık Gökhan Güçlü’yü, “Gel bakalım buraya üzerinde ne yazıyor” sözleriyle kürsüye çağırdı.

Güçlü’nün tişörtünün üzerinde ‘hero’ yazmasını tutanağa geçirten mahkeme başkanı, duruşma savcısı Ali Cenk’in görüşünü sordu.

Cenk, Güçlü’nün üzerindeki tişörtün, verdiği mesaj itibariyle duruşma disiplinine uymadığını, söz konusu kıyafeti değiştirmesinden sonra duruşmaya alınmasını, aksi takdirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı bunun üzerine, yazının mesaj içerdiğini belirterek, Güçlü’nün yedek tişörtünü giymesi için salondan çıkartılmasını istedi. Hakim Baştoğ, bu kararından dolayı sanık Güçlü’nün gülmesini de duruşma tutanağına geçirdi.

‘Tişörtü cezaevi verdi’

Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Güçlü, bu tişörtü kendisine cezaevi yönetiminin verdiğini açıkladı. Tişörtü değiştirmek istemeyen Güçlü, duruşmaya da devam etmek istemediğini söyledi.

Erdoğan’ın avukatları, mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine tepki gösterdi.

Sanıklar ile tutuklu yakınlarından bazılarının avukatlara alkışla tepki vermesi üzerine, yeni tartışma başladı. Ardından jandarma sanıkların etrafını kordona aldı. Duruşmaya da ara verildi.

Cezaevine inceleme

Öte yandan Güçlü’nün tişörtü cezaevi yönetiminin verdiğini söylemesi üzerine cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı.

Hürriyet’in aktardığına göre, inceleme sonucuna göre ihmali görülen cezaevi yönetimi ve personeli hakkında soruşturma açılabilecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bütün cezaevlerindeki darbe girişimi sanıklarının kıyafetlerinin tek tek toplanarak, üzerinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde yazı bulunan kıyafetlerin bir daha giydirilmemesi talimatı verildi.