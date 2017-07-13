‘Erdoğan’a suikast’ davası: ‘Hero’ yazılı tişörtlü sanık, darağacı, urgan…

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada ‘hero’ (kahraman) yazılı tişört giyen bir sanık ile mahkeme önünde protestocuların getirdiği darağacı damga vurdu.

Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen biri firari 37 askerin aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

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Diğer darbe girişimi davalarında olduğu gibi bu davada da mahkeme binası dışında göstericiler bayraklarla ‘FETÖ’yü ve sanıkları protesto etti.

Ellerinde idam ipi tutan yurttaşlar, bina dışına da darağacı kurdu.

Öte yandan sanıklardan MAK timinde görevli astsubay Gökhan Güçlü ise ‘kahraman’ anlamına gelen İngilizce ‘hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelmesi dikkat çekti.

Erdoğan’ın duruşmada söz alan avukatlarından Mustafa Doğan İnal, Güçlü’nün tişörtüne tepki göstererek, “Hero, kahraman demek, kendisini kahraman olarak tanıtan sanıklar var. Sanık Gökhan Güçlü’yü, ayağa kaldırır mısınız” dedi. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşanınca mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.