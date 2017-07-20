‘Erdoğan’a suikast’ davası: Gülen’in suçları sayılırken bazı sanıklar kulaklarını kapattı

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Muğla’da görülen darbe girişimi davasında sanıklardan bazılarının Fethullah Gülen suçlanırken kulaklarını kapattıkları görüldü.

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

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AA’nın haberine göre Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki avukatları sanıklara suçlamaları yöneltti.

Sanıkların ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyen avukatlar, iddianamede istenen şekilde cezalandırma yapılmasını istedi.

Avukatlar, sanıkların ‘tek merkez’den yönetildiğini ‘örgütsel aidiyet ve motivasyonla hareket edildiğini’ kaydetti.

Davada müşteki olarak yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından Hüseyin Aydın, Gülen’e yönelik suçlamalarda bulundu. Bu sırada bazı sanıkların elleriyle kulaklarını kapattığı görüldü.

Bir kişinin tahliyesi istendi

Savcı Ali Cenk Düzgün, firari sanıklar Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan’ın dosyalarının ayrılmasını istedi. Savcı, sanıklar için iddianamede yazılan cezayı isterken, sanık Hüseyin Yılmaz’ın tahliyesini talep etti.

Duruşma bugüne ertelendi.