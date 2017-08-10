‘Erdoğan’a suikast’ davası: Darbeyi bilsem tabancamı alırdım, ‘FETÖ’ mağduruyum

Muğla’da görülen ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında helikopter ikinci pilotu üsteğmen Haydar Murat Özden savunma yaptı.

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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Darbe girişiminin yaşandığı gün dahil birliklerinde olağanüstü bir hareketlilik görmediğini savunan Özden, “Söz konusu uçuş için sanık Murat Dağlı değil, Albay Murat Bal tarafından seçildim. Sanıklardan hiçbirisi beni uçuş için seçmedi, adımı vermedi. Görevlendirilmem tamamiyle yasal yollardan oldu. O gece telefonum 35 saniye açık kaldı. Bunun 31 saniyesiyle eşim ve kardeşimle görüşme yaptım. Helikopter birinci pilotu Albay Zeki Göçmen’in verdiği talimatlar dışında bir harekette bulunmadım. Uçuşun tüm sorumluluğu birinci pilottadır. İkinci pilotu sadece birinci pilotun verdiği emirleri yerine getirir” dedi.

‘Ne kadar büyük bir yanlışın içine girdiğimi gördüm’

Marmaris’e inmeye çalıştıkları sırada kendilerine ateş açılmasıyla ‘yanlış bir iş’ yaptıklarını anladığını söyleyen Özden, “Hemen havalanmamız gerektiğini komutanıma söyledim. Helikopteri havalandırdım. Albay Zeki Göçmen, yönetimi kendisi aldı. Düz uçuşlarda yönetimi bana verdi ve ne yapmam gerektiğini söyledi. Imsık’a indiğimiz zaman da Fethi Yarbay beni odasına götürdü. Ben zaten ne olduğundan şüphelendim. Televizyonu izlediğim sırada Meclis ve polis özel hareket binası bombalanıyordu. O an şoke oldum. Ne kadar büyük bir yanlışın içine girdiğimi gördüm” diye konuştu.

‘FETÖ’den ömrü boyunca nefret ettiğini ve mağdur edildiğini savunan Özden, “Ömrüm boyunca nefret ettiğim bu örgüt tarafından kullanılmak beni daha da çok üzdü” dedi.

‘Tabancamı bile almadım’

O gece havalanıp kaçmakla çok sayıda insanın can vermesini önlediklerini aktaran Özden, kaçmamaları halde Milas Havalimanı’ndan yakıt ikmali yapılacağını kaydetti.

‘Emirleri yerine getirdim, hain ilan edildim’

Kendi isteğimle teslim olduğunu belirten Özden, “Ama ben suçumun olmadığını bildiğim için böyle davrandım. Üzerimde şahsi tabancam bile yoktu. Darbeden haberi olanlar, yurt dışına biletlerini aldılar. Bir helikopterle Yunanistan’a kaçtılar. Ben tabancamı bile almadım. Darbeden haberim olsa en azından beylik tabancamı alırdım” dedi.

‘ByLock’ kullanıcısı olmadığının polis raporlarında kanıtladığını belirten ve örgütün kendisini tehdit olarak gördüğü için mağdur ettiğini öne süren Özden, sözlerini şöyle bitirdi: “Adam öldürmek suç olduğu halde, Ömer Halisdemir komutanının emirlerini yerine getirdi ve sonrasında da maalesef şehit oldu. Ben de verilen emirleri yerine getirdim, hain ilan edildim.”