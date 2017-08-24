‘Erdoğan’a suikast’ davası: Astsubayız diye sallamadılar, bilsek helikopterler uçmazdı

Muğla’da görülen ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında astsubay Aydın Özsıcak savunma yaptı.

‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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Savunmasına “Kendime ve vicdanına söylediğim doğruları ifade ediyorum” sözleriyle başlayan Özsıcak, “14 Temmuz’da kısım amirimiz Bahattin Akgül yarbay aradı ve VIP uçuşa gideceğimi söyledi. Gece görevine gelmem alay komutanı Murat Dağlı’nın verdiği emirle olmadı. Bana arkadaşım Ahmet Yaşarburuk, teklif etti. Teklifi kabul etmeseydim şu anda burada değildim. Meslek hayatımda kanunsuz emir almadım, kanunsuz emirleri uygulamadım. Yeni alay komutanımız hem kendimizin, hem de VIP yolcunun güvenliği için tabanca bulundurmamızı istedi” diye konuştu.

‘Güvenmemekte de haklılar’

Şarjı bittiği için 15 Temmuz gecesi saat 22.00 sularında telefonunu kapattığını söyleyen Özsıcak, çocuğunu sormak için sadece eşini aradığını aktardı.

Özsıcak şöyle devam etti, “Bahattin Yarbay, o gece kulağıma bir şey fısıldasa o zaman helikopterlerden hiçbirisi kalkamazdı. ‘Huylandım’ dese yine helikopterler kalkamazdı. Bunu sağlamak beş dakikamızı almazdı. Sizin karşınızda olmazdım. Şüpheyi fısıldasa çoğu olayın önüne geçerdi. Imsık Hava Meydan Komutanı Fethi Şahbaz darbeyi söylese helikopterler kalkmazdı. Ama astsubay olduğumuz için bizi sallamadılar. Evet, bize güvenmemişler. Güvenmemekte de haklılar. Darbeyi bilsek o helikopterler uçmazdı, uçurtmazdık. Kahraman olmak için değil ama vicdanen yapardım, ama olmadı işte. Şunu aklım almıyor. Helikopteri uçuracak olan birinci ve ikinci pilotlar listeyle alınmıyor ama biz teknisyen olarak alınıyoruz. Darbeyi bilip de bize haber vermeyen silah arkadaşlarıma hakkımı helal etmiyorum. ‘FETÖ’yle de ne benim, ne de ailemin ilişkisi olmadı.”