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Erdoğan’a ‘otoriter’ diyen Verheugen: AB-Türkiye ilişkileri zehirlenmiş durumda

 

Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu eski üyesi Günter Verheugen, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gergin değil, ‘zehirlenmiş durumda’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CNN Türk’e konuşan Verheugen, iki tarafa da karşılıklı saygı çağrısı yaparken, “İki tarafın kullandığı dil, dostlar ve ortaklar arasında olmaması gereken bir durum. Karşılıklı hakaret ve suçlamalara bir son verin diyorum” dedi.

‘Nazi karşılaştırması temel yanlış’

Almanya ve Hollanda ile yaşanan ‘referandum krizi’nin ardından Avrupa’ya ‘Nazi’ benzetmesi yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifadelerinin yanlış olduğunu belirten Verheugen, “Nazi ya da Hitler karşılaştırması temel olarak yanlış. Dünyadaki tüm politikacılara tavsiyem bu karşılaştırmayı kullanmamaları. Zira şu andaki hiçbir uygulama o dönem yaşananlarla, o zamanki acılarla kıyaslanamaz” dedi.

‘İhraçlar Türkiye’nin demokratik karakterini değiştiriyor’

Erdoğan’ın duruşunu ‘otoriter’ diye niteleyen Verheugen, “Fikir ve basın özgürlüğü konusundaki uygulamaları doğru bulmuyorum. Tutuklanan ya da işlerinden atılan binlerce kişinin darbe girişiminde etkili olduğuna inanmak mümkün değil. Bu, Türkiye’nin demokratik karakterini değiştiriyor” diye konuştu.

Türk bakanların Avrupa’da konuşma yapmasının engellenmesinin o ülkelerin zayıflığını gösterdiğini dile getiren Verheugen, AB ile Türkiye arasındaki müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

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