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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a ‘Man Adası tazminatı’ ödeyecek Kılıçdaroğlu: Parayla pulla korkmayız

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Parayla pulla korkmayız” dedikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) işaret etti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yakınlarının bir vergi cennetindeki şirkete gönderdiği paralara ilişkin dekontları kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Paralarla ilgili takipsizlik kararı verilirken Erdoğan ve belgelerde adı geçen yakınları, CHP liderine 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nu 197 bin lira tazminata mahkum etmişti.

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‘Namuslu adamız, korkmayız’

İstanbul’daki programında kararı gazetecilere değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Normal değil mi? Yargı kimin elinde? 18 milyon dolar gerçek mi? Gerçek. Man Adası’nda para hareketi oldu mu? Oldu. Man Adası’ndaki şirketin kuruluş sermayesi 1 sterlin mi? 1 sterlin. Neresi yanlış bunun?” diye sordu.

Tazminatın kendisini korkutma amacı taşıdığını savunan CHP lideri, davayı mutlaka kazanacağını, Türkiye’de olmasa bile bunun AİHM’de gerçekleşeceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “O davanın bütün belgeleri doğru, savcının yazısı var. Soruyor Halk Bankası’na, ‘Bunlar size mi ait?’, ‘Evet, bize ait’ diyor. MASAK’a soruyor ‘Bunlar size mi ait?’, ‘Evet, doğru.’ Nedir bu tazminat? Beni korkutmak için. Talimat alan yargıç, parayla beni korkutacağını sanıyor. Biz parayla pulla korkmayız, biz namuslu adamlarız. Nerede bu ülkenin çıkarları aleyhine bir eylem varsa, işlem varsa biz onunla mücadele ederiz. Siyasete ahlakı egemen kılacağız. Bakın diyor ki ‘Dolar getirin, dolar getirin, vatandaş dolar bozdursun.’ Beyefendi siz bu 18 milyon doları ne yaptınız? Nerede bu 18 milyon dolar? Bozdurdunuz mu? Ne yaptınız? ‘İşletmeyi sattık.’ Hangi işletmeyi sattın? Sermayesi 1 sterlin olan şirket 18 milyon dolarlık ne aldı? Bunların yanıtı yok. O karar veren hakim de hakim değil. Hakim olması da zaten mümkün değil.”

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