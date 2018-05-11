Erdoğan’a ‘Mal varlığını açıkla’ diyen İnce, vaatlerini sıraladı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mal varlığını açıklama çağrısı yaptı.

İnce, bugün Halk TV’de gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılarak soruları yanıtladı.

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CHP’li adayın konuşmasından satır başları şöyle:

“* Beni en çok etkileyen mitinglerde Hakkari oldu. Şehir turu yaparken el sallamalarına baktım. Yalova’da miting yaptık 10 kişi el sallamadı. Hakkari’de herkes bana el salladı. Bir de bana şunu dediler: Bugün Rize’de yaşayanların söylediği şey şu: ‘1977’de Ecevit havayı hissediyoruz.’

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* Cumhurbaşkanı adayı olarak, pislik, tezek gibi şeylerin konuşulmasını istemiyorum. Gelsinler projelerimizi konuşalım. Eğitim sistemimizi acilen değiştirmemiz lazım. Bunu yapamazsak en az 100 yıl geride kalacağız. Adama şunu söylerler: Testinin içinde ne varsa ağzından o çıkar.

‘Başörtüsü derdimiz yok’

* Valla sıkıldık, ne diyeyim şimdi. Yine bir başörtüsü yalanı uyduruyor. Bizim başörtüsü diye derdimiz yok. Nerede istiyorsan orada tak. Ama kendini kullandırtma. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı sözüdür: Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz.

* 16 yıl sonra manifesto yayımlanıyorlar. Bir gelecek bildirgesidir. Seninki iflas belgesi. Manifestoyu yeni seçilmemiş aday yayınlayabilir, Erdoğan yayınlayamaz ki. 81 milyonun temsilcisiyim.

‘Çılgın projem huzur’

* Ben AK Partililerin, MHP’lilerin, HDP’lilerin de cumhurbaşkanı olacağım. Tek olan şeyler değerlidir. Tek olan herkes içindir. Atatürk 81 milyonun kurtarıcısıdır. Bayrak sadece MHP’lilerin değildir, hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tektir, cumhurbaşkanı 81 milyonundur. O yüzden partili olamaz.

* Misafire iyi davranmak lazım. Şimdi ilk seçildiğinde çıraklık döneminde, ikinci dönemi kalfalık dönemi, üçüncü dönem ustalık dönemi, dördüncü dönemi artık emeklilik dönemi. Benim çılgın projem, huzur.

‘Örtülü ödenek kaldırılamaz’

* ‘Rize’de tepki alırsın’ dediler Hakkari’den gittiğim için… 81 vilayet benim memleketim. Siyasi parti liderlerinden randevu istedim hepsine gittim. Başarılar diledim, sonunda da dedim ki ‘İnşallah ben kazanırım.’ Bir kere emekliler üniversite öğrencilerinden fazla. Gençlere iki burs vereceğim 500 TL burs vereceğiz. Öğretmen cumhurbaşkanı bunun kaynağını bulur. TUS, ALES gibi sınavlar için para dileniyorsa o devlete yazıklar olsun. Hiçbir öğrenciden sınav ücreti alınmayacak.

* Örtülü ödenek kaldırılamaz. Devletin gizli harcamaları vardır. Kullanmaya mecburdur. Her devlette de vardır. Ben de bu ülkenin pek çok gizli olaylarına tanık oldum. Bizimle mezara gidecek. Ama siz örtülü ödeneği Türkiye Cumhuriyeti için kullanırsanız başımın üstünde yeri vardır.

Atanamayan öğretmenler

* 350 bin tane atanamayan öğretmen var. Hala daha birleştirilmiş sınıflar var Türkiye’de. Sabahçı-öğlenci öğrenciler var. Öğretmenlerimiz işsiz, öğrencilerimiz öğretmenimiz. 1910 yılında Japonya matematik sorununu çözmüş. Türkiye eğitimini halletmeden hiçbir şeyi halledemez. Terörü bitiremez, fakirleşir.

* Erdoğan’ın mal varlığını açıklamasını bekliyorum. Mal varlılığımı neden açıkladım? Aç değiliz açıkta değiliz. Bu fakir millete borcumu ödemek istiyorum. Millet zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Beş yılın sonunda yeniden mal varlığımı ortaya çıkaracağım. Kapıkule’den öteye pasaportumuzun bir değeri yoktur. Güçlü devlet değilsin çünkü.

* Altı basamaklı bir formül uygulayacağız.

Hukuk devleti olacağız. Türkiye’de herkes mahkeme kararlarına güvenecek. Cumhurbaşkanının önünde düğme iliklemeyen bir yargı. Yurt dışındaki yatırımcılar bunu görecek. Öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı. Ekonomiye yön veren kurumların yönetimden bağımsız hale getireceğiz. İdeolojik saplantılarımızdan kurtulacağız. Sadakat değil liyakat olacak. Üretim ekonomisi kuracağız. İsraf ve talan olmayacak.”

Öğretmenlere vaatler

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak.

Mülakatla öğretmen alınması sona erecek.

Öğretmenlere performans değerlendirmesi kaldırılacak.

* Bunların verdiği rakamlar karışmış herhalde. Üretim artmamış, borçlar artıyor, büyük holdingler iflas erteleme istiyor. Nasıl oluyor da iyi diyebiliyorlar? 2017’de ne oldu da birdenbire 7,4 oldu? Doping yaptılar ekonomiye. Ekonomist değil ama bir siyasetçinin ne yapması gerektiğini biliyorum. Önce namuslu yöneteceğiz ve iyi insanlarla çalışacağız.

* 15 yaşında toprağa girmiş bir çocuğun annesini yuhalatmayacaksın. 12 yaşındaki çocuklara kaçakçı dediniz. Onlara ‘Vur’ emri verdiğini bulamayacağımı mı sanıyorsun?

* Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir’i nasıl sevmezler anlamıyorum. Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir CHP’den ayrıldı diye kahramanlıkları düşmez. Onlara hakaret edenlerin başına taş düşer.

* 3600’ü halledeceğiz, polisler için.

* Milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı olarak telefonumun dinlenildiğini biliyorum. Önceden FETÖ ile dinliyorlardı. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda Erdoğan’ın da telefonu dinlenmeyecek.

‘Ülkemin çocukları Norveçlilerden daha mı az zeki?’

*Geçenlerde 8-10 bin alması gereken bir öğrenci geldi yanıma. Şimdi asgari ücretle çalışabileceği bir işe razı olduğunu söyledi. Bu sabah 05.30’da kalktım. Kapıdaki koruma polisimle birlikte kahvaltı yaptık. Polis, fizik mezunu olduğunu söyledi. Bir gün garson bir çocuk, ‘Fotoğraf çektirebilir miyiz’ dedi, sosyal bilgiler öğretmeniymiş, iş bulamadığı için bunu yapıyor.

* Bir insanı anası, babası, öğretmeni kıskanmaz. İşsiz gördüğünde onların içi sızlar. Benim ülkemin çocukları Norveçlilerden daha mı az zeki? Bunlara iş bulacağız. Bunu başarabiliriz. Bu milleti yoktan var eden bir yapı var. Geçmişimizde bu var.

* Diplomamız ve transkriptlerimiz ile fotoğraf çektireceğim okul arkadaşlarımızla, mezun olduğumuz okulun önünde. Diploma da çok önemli değil transkript önemli. Sosyal medyaya koyarız.

* Suriye sorununu onlar oluşturdular. Beraber tatile gittiler, Boğaz turu yaptılar. Ortadoğu politikasını yanlış okudu Erdoğan. Davutoğlu’na bıraktı. O da Osmanlı’ya döneceğini sandı. Suriyeliler için de bir garip durum.”