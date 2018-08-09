Erdoğan’a iki yeni danışman: Eşinin ‘sağlık danışmanı’ Merve Kılınç ve Elif Esen

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki yeni danışman atadı.

Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararlarına göre cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.

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Geleneksel tıp konusunda çalışmaları bulunan Kılınç, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘sağlık danışmanı’ olarak biliniyor.

Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’nde (KADEM) yönetim kurulu üyesi Elif Esen ise kadın istihdamına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyor.

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Dönemin cumhurbaşkanlığı genel sekreteri Fahri Kasırga, 8 Ocak 2018’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yöneltilen bir soru üzerine Erdoğan’ın 36 başdanışmanı olduğunu söylemişti.

Kasırga geçen hafta cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanmıştı.