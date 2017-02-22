‘Erdoğan’a hakaret’ten yargılanan Demirtaş: Konuşmam hatalı çözülmüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suça konu konuşmasının bilirkişi raporlarında hatalı çözüldüğünü söyledi.

Mardin 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Demirtaş, davanın üçüncü celsesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada konuşmaların yer aldığı bilirkişi raporuyla ilgili söz alan Demirtaş, “Bilirkişi raporlarını yeni aldım. İddianameye konu konuşmam hatalı çözülmüş. Buna ilişkin bariz bir hata tespit etmiştim. Bu nedenle bilirkişi raporlarını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman ise, müvekkilinin yasama sorumsuzluğunun dosyada değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Grup konuşmasının çözümüne ilişkin bilirkişi raporu ve grup konuşması incelendiğinde suçlayıcı kabul edilen kelimelerin, bire bir bir gün önceki grup konuşmasında yapıldığı görülmektedir. Biz tüm Türkiye’deki dosyaların birleştirilmesini istiyoruz” dedi.

Ara kararı açıklayan mahkeme, HDP liderine karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.