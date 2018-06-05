‘Erdoğan’a hakaret’ten tutuklu 69 yaşındaki karikatürist Kurtcebe’ye tahliye

‘Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan 69 yaşındaki karikatürist Nuri Kurtcebe tahliye edildi.

Tecrübeli karikatürist, 2015’te çizdiği bir karikatür nedeniyle verilen bir yıl iki ay 15 günlük hapis cezası kesinleşince önceki akşam gözaltına alınmış, ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Kurtcebe, bugün tutuklu bulunduğu Yalova Cezaevi’nden tahliye edildi. Karikatüristin şartlı tahliye olduğu bildirildi.

Kurtcebe’nin avukatı Erdem Akyüz şunları söyledi: “Nuri Kurtcebe’yi denetimli serbestlikle özgür bırakmayı sağladık. İki gün iki gece kalem, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurtcebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek. Tüm sevenlerine, sanat severlere, Atatürk ilkeleri ışığında sevgi ve saygılarını sunuyor.”