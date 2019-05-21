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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’ten mazbatasını alamayan başkandan özür mektubu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen, ancak ‘Erdoğan’a hakaret’ten aldığı ceza nedeniyle mazbatası verilmeyen Hüseyin Sarı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a özür mektubu göndererek 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı davayı geri çekmesini istedi.

Fotoğraf: DHA

Sarı başbakanlığı döneminde 2014 yılında Van’da düzenlediği mitingde sesi kısılan Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla açılan davada aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle mazbatasını alamadı. Bu nedenle yerine Hasan Yapakçı vekaleten görev yapmaya başladı.

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Sarı, Erdoğan’a özür mektubu göndererek davasını geri çekmesi istedi. Miting sırasında kısılan sesi için teşbihte bulunarak ağzından yanlışlıkla kaçırdığı söz için tekrar özür dilediğini belirten Sarı, mektubunda şu sözlere yer verdi:

“1 Ağustos 2016 tarihinde cumhurbaşkanı seçildikten ve 15 Temmuz hain kalkışması sonrasında, tüm ulusal ve uluslararası basının önünde yaptığınız bir konuşmada, ‘Bugüne kadar her ne hakaret ederse etsin şahsıma yapılan tüm hakaretlerle ilgili davaları bir kereye mahsus olarak geri çekiyorum’ şeklindeki açıklamanıza rağmen bir tek Erdek belediye başkanı olarak benimle ilgili dava geri çekilmemiştir. Bu konudan sizin bilginiz olduğunu sanmıyorum. Ancak emrinizin yerine getirilmemesini hazmedemiyorum. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/461 sayılı iddianamesi, Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2918/860 esas ve 2015/976 sayılı karar alınarak, 06.12.2018 tarihinde hüküm onaylanmış ve tarafıma 11 ay 20 gün hapis cezası verilmiş, akabinde Silivri 2. İnfaz Hakimliği’nin 2019/1472 esas 2019/1474 sayılı kararı ile 15.03.2019 tarihine kadar denetimli serbestlik koşulu ile salıverilmiş bulunmaktayım. 2019 yerel seçimlerinde ilçemizden 11.306 oy alarak yüzde 52.04 ile yeniden Erdek Belediye Başkanı seçilmeme rağmen almış olduğum ceza nedeniyle görevimi yapamamaktayım. Vermiş olduğunuz talimatın yerine getirilmemesi hususunda eğer bilginiz yoksa ve sizin emrinizi yerine getirmeyenler varsa, bu benim gururuma dokunuyor. Sizin sözünüzün üstünde söz olmasını kabul edemiyorum. Tüm bu olaylardan ötürü tekrar özür diler, konuyla ilgili takdiriniz ve emirleriniz hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.”

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