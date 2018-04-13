‘Erdoğan’a hakaret’ten hapsi istenen CHP’li başkan: Tespitlerimi dile getirdim

Hakkında açılan ‘Erdoğan’a hakaret’ davasında ifade veren Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ekrem Eşkinat, ilk duruşmadaki ifadesinde, “Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim” dedi.

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan konuşmasında ‘faşist diktatör’ ifadesini kullanan Eşkinat, “Bu halkın ayağa kalkmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak tek güç CHP’dir” demişti.

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Eşkinat hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından yedi yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

#Tekirdag #Suleymanpasa CHP Mayor Ekrem Eskinat calls on rebellion against legitimate government elected with52% of vote #MelihGökçekDiyince pic.twitter.com/LnofMdM5bu — Ali Alemdar (@aali_alemdar) 24 Ekim 2017

Tekirdağ 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yapan Eşkinat, olay günü yaptığı konuşmada şahıs ismi kullanmadığını, sadece siyasi kimliğiyle bir konuşma yaptığını söyledi.

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Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Eşkinat, şunları söyledi: “Hem kamusal hem de siyasi bir kimliğim var. Siyasi kimliğimden dolayı CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi’ne katılarak konuşma yaptım. Konuşmanın ilk bölümünde belediye çalışmaları hakkında, ikinci bölümünde ise siyasi konuşmamı yaptım. Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek söz konusu değildir. Hayatımı demokratik yollardan sürdüren birisiyim. Konuşmamda kişi adı geçmemiştir, sadece genelleme yapılmıştır. Suçlamaları reddediyorum.”

Mahkeme, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın savunmasının alınmış olmasını dikkate alarak, duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma, 16 Ekim’e ertelendi.