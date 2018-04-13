Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’ten hapsi istenen CHP’li başkan: Tespitlerimi dile getirdim

Share12
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 12

Hakkında açılan ‘Erdoğan’a hakaret’ davasında ifade veren Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ekrem Eşkinat, ilk duruşmadaki ifadesinde, “Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan konuşmasında ‘faşist diktatör’ ifadesini kullanan Eşkinat, “Bu halkın ayağa kalkmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak tek güç CHP’dir” demişti.

Reklam

Eşkinat hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından yedi yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Tekirdağ 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yapan Eşkinat, olay günü yaptığı konuşmada şahıs ismi kullanmadığını, sadece siyasi kimliğiyle bir konuşma yaptığını söyledi.

Reklam

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Eşkinat, şunları söyledi: “Hem kamusal hem de siyasi bir kimliğim var. Siyasi kimliğimden dolayı CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi’ne katılarak konuşma yaptım. Konuşmanın ilk bölümünde belediye çalışmaları hakkında, ikinci bölümünde ise siyasi konuşmamı yaptım. Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek söz konusu değildir. Hayatımı demokratik yollardan sürdüren birisiyim. Konuşmamda kişi adı geçmemiştir, sadece genelleme yapılmıştır. Suçlamaları reddediyorum.”

Mahkeme, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın savunmasının alınmış olmasını dikkate alarak, duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma, 16 Ekim’e ertelendi.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li belediye başkanına sekiz yıla kadar hapis istemi

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li belediye başkanına soruşturma

‘Erdoğan’a hakaret’te geçen yıl: 46 bin işlem, 5 bin kamu davası, 1080 mahkumiyet

Share12
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 12

SON HABERLER

TTB, aşı reddine karşı uyardı: Salgınlar başlayabilir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son dönemde gündeme gelen ‘aşı reddi’ne karşı ‘Aşı Candır’ adlı bir kampanya başlattı. TTB’den yapılan açıklamada, “Ben çocuğumu aşı yaptırmayacağım” diyen aileler nedeniyle salgınların başlayabileceği savunuldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...