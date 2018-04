‘Erdoğan’a hakaret’ten hapsi istenen CHP’li başkan: Tespitlerimi dile getirdim

Hakkında açılan ‘Erdoğan’a hakaret’ davasında ifade veren Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ekrem Eşkinat, ilk duruşmadaki ifadesinde, “Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim” dedi.

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan konuşmasında ‘faşist diktatör’ ifadesini kullanan Eşkinat, “Bu halkın ayağa kalkmasını, bu halkın şahlanmasını sağlayacak tek güç CHP’dir” demişti.

Eşkinat hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından yedi yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

#Tekirdag #Suleymanpasa CHP Mayor Ekrem Eskinat calls on rebellion against legitimate government elected with52% of vote #MelihGökçekDiyince pic.twitter.com/LnofMdM5bu

— Ali Alemdar (@aali_alemdar) 24 Ekim 2017